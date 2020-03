Der Triumph der Freien Wähler

johann.stoll@mindelheimer-zeitung.de

Was für eine seltsame Kommunalwahl war das doch am Ende. Das Coronavirus hat schon Tage vor dem 15. März nahezu sämtliche Aktivitäten der Kandidaten um die Wählergunst lahmgelegt. Erst recht lief bis zur Stichwahl fast nichts mehr. Ein paar Posts im Internet, das war es dann am Ende.

Unter diesen Bedingungen war nichts mehr wettzumachen. Rainer Schaal von der CSU hatte die Wahl schon vor 14 Tagen verloren. Der Rückstand auf Alex Eder war zu deutlich. Dabei hatte sich Schaal nicht weniger ins Zeug gelegt als Eder. Beide Bewerber zogen über Monate von Dorf zu Dorf, um sich bekannt zu machen. Beide waren ja unbeschriebene Blätter aus Sicht der Unterallgäuer.

Von der Papierform her hätte man meinen können, Rainer Schaal werde das Rennen machen. Er kann auf 24 Jahre Kommunalpolitik in Augsburg verweisen und war dort keineswegs erfolglos. Eder dagegen hat gar keine kommunalpolitische Erfahrung. Das war aber nicht entscheidend. Bei den Wählern kam die zurückhaltendere Art besser an. Der Augsburger Schaal hat mit seiner allzu auftrumpfenden Art („Ich will Landrat, ich kann Landrat!“) eher abgeschreckt. Den Freien Wählern darf man gratulieren für ihr Gespür, den richtigen Kandidaten ins Rennen geschickt zu haben. Respekt verdienen aber auch Michael Helfert und Daniel Pflügl. Auch die Kandidaten von SPD und Grünen haben fair gekämpft.

Schon bei mehr als der Hälfte der ausgezählten Stimmen war klar, wer der Wahlsieger ist:

Landratswahl im Unterallgäu ist vorzeitig entschieden