Der Unterallgäuer Heimat auf der Spur

Ringeisen-Werk und das Mindelheimer Atelier Sinneswerk rufen zu einem inklusiven Fotoprojekt auf.

Was ist Heimat? Antworten auf diese Frage wollen das Dominikus-Ringeisen-Werk und das Mindelheimer Atelier Sinneswerk in einem gemeinsamen Fotoprojekt finden. Darin sollen Teams aus behinderten und nicht-behinderten Hobbyfotografen mit der Kamera Orte, Menschen, Pflanzen, Tiere, Gebäude oder Dinge einfangen, die ihnen ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit vermitteln, die Kindheitserinnerungen wecken und das Gefühl: Das ist meine Heimat.

Was darunter alles zu verstehen sein könnte, soll in einem Einführungsworkshop am, 19. September, ab 11 Uhr in der Begegnungsstätte St. Elisabeth besprochen werden. Nach der Theorie geht es dann in die Praxis: Die Termine für die Foto-Spaziergänge sollen laut Saskia Kastello vom Dominikus-Ringeisen-Werk so verteilt werden, dass die Teilnehmer alle vier Jahreszeiten einbeziehen können. Damit auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen mitmachen können, soll ihnen ein Tandempartner ohne Behinderung zur Seite stehen. Eine Auswahl der Fotos soll dann in einer Ausstellung zu sehen sein.

So kann man an dem Projekt teilnehmen

Ziel des inklusiven Projekts ist aber nicht nur die gemeinsame Suche nach heimatlichen Bildmotiven, sondern auch, dass sich Behinderte und Nicht-Behinderte kennenlernen und Kontakte pflegen, sie Hemmschwellen abbauen, eigene Sichtweisen erweitern und sich durch die Suche nach „Heimatlichem“ in ihrem Lebensraum „beheimaten“. (baus)

Fotoprojekt Der Einführungsworkshop mit Kunsttherapeutin Karin Dressler vom Atelier Sinneswerk findet am kommenden Samstag, 19. September, um 11 Uhr in der Begegnungsstätte St. Elisabeth statt. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an info@karin-dressler.de oder telefonisch unter 0176/22843920.

