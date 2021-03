08:00 Uhr

Der Unterallgäuer Inklusionsbeirat soll bald starten – aber ohne Wahl

Plus Warum das Expertengremium nun nicht von Behinderten selbst gewählt, sondern vom Personalausschuss bestellt werden soll.

Von Sandra Baumberger

Eigentlich sollte es im Unterallgäu längst einen Inklusionsbeirat geben. Als Experten in eigener Sache sollen die elf Mitglieder wie berichtet die Landkreis-Verwaltung und auch die Kreisräte bei allen Fragen rund um das Thema Inklusion und Behinderung beraten. Doch weil aus der geplanten Urnenwahl mit Stimmzettelabgabe pandemiebedingt seit bald einem Jahr nichts wurde, stellte Monika Reichardt von der Koordinationsstelle Inklusion am Landratsamt den Mitgliedern des Kreisausschusses nun eine entscheidende Plan- und Satzungsänderung vor.

Anders als ursprünglich geplant sollen nun nämlich nicht mehr die Betroffenen selbst den Inklusionsbeirat wählen, sondern dessen Mitglieder vom Ausschuss für Personal und Soziales bestellt werden – zumindest dieses Mal, um das Vorhaben nicht noch länger aufschieben zu müssen. Denn eine Briefwahl, die die Projektgruppe bereits im vergangenen Jahr angeregt hatte, sei leider nicht möglich, so Reichardt. So gebe es zum einen kein Wählerverzeichnis: Das Landratsamt verfügt über keine Liste aller Behinderter im Landkreis und kann diese aus Gründen des Datenschutzes auch nicht vom Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) bekommen, das die Behindertenausweise ausstellt. Und zum anderen sei eine Briefwahl mit einem immensen organisatorischen Aufwand verbunden, den die zwei Mitarbeiterinnen der Koordinationsstelle Inklusion, die zusammen keine ganze Stelle besetzen, nicht stemmen könnten, so Reichardt.

Der Beirat soll ohne Wahl gegründet werden

Damit der Beirat nun aber trotzdem möglichst bald seine Arbeit aufnehmen und die Teilhabe Behinderter am gesellschaftlichen Leben stärken kann, soll er zumindest dieses Mal ohne Wahl gegründet werden. Vor der nächsten Wahlperiode in fünf Jahren soll dann der Inklusionsbeirat selbst entscheiden, ob die Behinderten selbst über seine Zusammensetzung entscheiden können, oder die Mitglieder weiterhin vom Personalausschuss bestellt werden, so Reichardt. Auch Landrat Alex Eder betonte, dass die jetzige Bestellung eine Vorbereitung für künftige Wahlen sein könne. „Wir machen diese Tür ja nicht zu.“ Er sei jedenfalls froh, dass nun endlich etwas vorwärtsgehe und man nicht weiter pandemiebedingt warten müsse. Die geänderte Satzung hat die Koordinationsstelle Inklusion zusammen mit einer Projektgruppe aus Betroffenen, dem Behindertenbeauftragten des Landkreises, Ralph Czeschner, und Vertretern der Träger der offenen Behindertenarbeit erarbeitet.

Dem Inklusionsbeirat sollen elf Mitglieder und ebenso viele Stellvertreter angehören. Vier Mitglieder stehen bereits fest: Es handelt sich um drei Vertreter der offenen Behindertenarbeit sowie den Behindertenbeauftragten Ralph Czeschner. Die Vorschläge für die sieben Mitglieder mit Behinderung und ihre Stellvertreter soll ein Expertengremium aus den Bewerbungen für das Ehrenamt auswählen.

Inklusionsbeirat: Kandidatur und Zusammensetzung

Für den Inklusionsbeirat kandidieren kann wie ursprünglich vorgesehen jeder Unterallgäuer über 18 Jahren, der schwerbehindert ist und im Landkreis wohnt. Auch der gesetzliche Vertreter eines Schwerbehinderten kann sich bewerben. Möglich ist das vom 22. März bis zum 1. Mai bei der Koordinationsstelle Inklusion am Landratsamt sowie mit einem Bewerbungsbogen, den man sich auf der Homepage des Landratsamtes herunterladen kann.

Die Expertengruppe setzt sich aus den beiden Mitarbeiterinnen der Koordinationsstelle Inklusion und fünf weiteren Mitgliedern zusammen, die die Projektgruppe festlegt. Sie sollen darauf achten, dass im Inklusionsbeirat junge und alte Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen aus dem ganzen Landkreis vertreten sind und außerdem etwa gleich viele Frauen und Männer. „Er soll möglichst vielfältig sein“, so Reichardt. Als zusätzliche Entscheidungshilfe soll zudem die Erfahrung des Bewerbers im Bereich Ehrenamt und Beratung berücksichtigt werden.

Inklusionsbeirat könnte im Juli seine Arbeit aufnehmen

Sollte der Kreistag – wie vom Kreisausschuss einstimmig empfohlen – dem geänderten Ablauf zustimmen, könnte der Ausschuss für Personal und Soziales die Mitglieder des Inklusionsbeirats Anfang Juli bestellen und dieser seine Arbeit aufnehmen. Als sachverständiges Gremium hat er eine ausschließlich beratende Funktion. Außerdem soll er den kommunalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention begleiten, aus dem heraus er selbst entstanden ist.

