vor 54 Min.

Der Verkehr durch Amberg kann wieder rollen

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Amberg wurde jetzt wieder aufgehoben. Der Sportverein darf auf Zuschuss für Spielgerät hoffen.

Von Reinhard Stegen

Aufatmen in Amberg: Die monatelang gesperrte Ortsdurchfahrt ist jetzt wieder geöffnet. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stand die Dorferneuerung im Mittelpunkt. In größeren Kategorien und Zahlen zu denken ist der Amberger Gemeinderat bei diesem Thema seit geraumer Zeit gewöhnt. Dessen ungeachtet verfehlen auch eher kleine Förderanreize nicht ihre Wirkung. So beriet der Gemeinderat jetzt über die Antragstellung für ein Kleinprojekt, das nach den erst jüngst veröffentlichten Regularien des Amtes für ländliche Entwicklung aus einem neu geschaffenen Regionalbudget förderfähig ist.

Der Sportverein Amberg wünscht sich ein Klettergerüst mit Rutsche

Dieses kommt ausschließlich ILE-Gemeinden (Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen, Langerringen und Obermeitingen im Rahmen der ILE-Arbeitsgemeinschaft „Zwischen Lech und Wertach) zugute. Insgesamt stehen 100.000 Euro zur Verfügung.

Die Förderhöhe für die einzelnen Kleinprojekte liegt bei 80 Prozent der Nettokosten maximal 10.000 Euro. Dabei kann es sich um Vorhaben zur „Unterstützung des bürgerlichen Engagements, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung, der Umsetzung von angepassten Infrastrukturmaßnahmen und zur Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung“ handeln.

Die Auswahl der geförderten Projekte trifft ein aus „Vertretern regionaler Akteure“ gebildetes Gremium. Im Einvernehmen mit den übrigen Gemeinderatsmitgliedern wird die Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Gerti Brunner-Balkow Amberg in dieser Runde vertreten.

Auch die Projektsuche bereitete wenig Mühe, denn dem Sportverein fehlt ein Spielgerät (Klettergerüst mit Rutsche). Dafür wird der Gemeinderat einen Antrag stellen.

