Der Verkehr macht die Türkheimer rasend

Nach wie vor wird in der Marktgemeinde zu schnell gefahren. Die Anlieger sind sauer auf die Raser. Aber auch „Bass-Fanatiker“ gehen vielen auf die Nerven

Von Alf Geiger

Für Tobias Specht, Anlieger der Ramminger Straße, ist es schon zur Routine geworden: Seit fünf Jahren meldet er sich regelmäßig bei den Bürgerversammlungen zu Wort und bittet den Gemeinderat darum, die Raser in der Ramminger Straße endlich auszubremsen.

Auch am Montag meldete sich Tobias Specht und die Schilderung der Situation ließ auch diesmal nichts an Deutlichkeit vermissen: „Wir brauchen Hilfe“, fasste er zusammen und verwies auf die Zahlen aus einer Verkehrszählung: Knapp 1000 Lkw pro Woche, also rund 80 am Tag, donnern durch die Ramminger Straße und zum Lärm und Dreck des Schwerlastverkehrs kommt auch noch die Gefahr durch Autofahrer, die viel zu sehr auf’s Gaspedal drücken: Trauriger Spitzenreiter sei ein Raser gewesen, der mit 115 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer in Richtung Rammingen düste.

Mit diesen Sorgen stehen die Anlieger in der Ramminger Straße nicht alleine, das wurde auch bei der Bürgerversammlung überdeutlich: In der Tussenhauser Straße wird ebenso gerast wie in der Uferstraße und in anderen Straßen auch.

Die Forderung der Anlieger war daher auch diesmal: Die Gemeinde möge doch ein Tempolimit für höchstens 30 Stundenkilometer erlassen. Gemeinderat Peter Ostler schilderte dann die Situation in der Uferstraße, wo schon ab frühmorgens ab 5 Uhr sowohl der Schwerlast- wie auch der „Schichtarbeiter“-Verkehr in beide Richtungen die Anlieger aus dem Schlaf reiße. „Die Uferstraße ist zu einer Art Umgehungsstraße geworden“, schilderte Ostler den täglichen Ärger der Betroffenen. Und mit dem Lärm der Kraftfahrzeuge alleine sei es dann leider auch noch nicht getan, ärgert sich Ostler: Es gebe „Bass-Fanatiker“, die ihre Lautsprecher im Auto schon zu dieser nachtschlafenden Zeit so laut aufdrehen, dass die Anlieger ständig „dieses Bum–Bum-Bum“ ertragen müssten, so Ostler.

Das Thema Verkehr wird die Türkheimer also noch weiter beschäftigen: Bürgermeister Christian Kähler und die anwesenden Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter nahmen die Kritik zur Kenntnis und sagten zu, sich noch einmal mit den Verkehrsproblemen zu befassen. Dabei hatte Polizeichef Thomas Maier zuvor in seiner ausführlichen Schilderung der Verkehrsbilanz seiner Polizeiinspektion den Türkheimer Autofahrern noch ein überwiegend gutes Zeugnis ausgestellt. Vor allem die kommunale Verkehrswacht habe sich in Türkheim bewährt, so Maier: „Das erhöht nachweislich die Sicherheit im Straßenverkehr“.

