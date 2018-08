vor 20 Min.

Der Wilde Westen fängt mitten in Irsingen an

Besonders gemütlich wird es spätabends am Lagerplatz der Indianer. Dort gibt es nicht nur ein wärmendes Feuer, sondern auch Musik und Gesang.

Alle zwei Jahre verwandelt sich der kleine Ort in ein Eldorado für Cowboys und Indianer.

Von Wilhelm Unfried

Das Countryfest des Musikvereins Irsingen ist zu einem Selbstläufer geworden. Zum 15. Mal riefen die Irsinger die Westernfreunde in den kleinen Ort, und seit 15 Jahren wird die Zahl der Anhänger dieser etwas anderen Open-Air-Party mehr. Kein Wunder, erwartet die Westernfreunde doch alles, was das Herz begehrt: Das ganze Spektrum der Country-Music, dieses mal wieder von der „Drunken Horse Band“ begeisternd gespielt, die berühmte Tex-Mex-Küche mit dem noch berühmteren „Ischinger Burger“ und ein Umfeld, vom Marterpfahl bis zum Indianer-Camp, das einfach passt. Und wenn wie in diesem Jahr auch noch das Wetter mitmacht, dann steht einem launigen Sommerabend nichts mehr im Wege.

Der Irsinger oder Ischinger Burger ist einmalig

Doch bevor es so weit ist, haben Robert Frei und seine Helfer alle Hände voll zu tun. Alleine 15 Personen schuften im wahrsten Sinne des Wortes unter der Leitung von Christine Horn und Thomas Santjohanser in der Küche. Und zwar schon lange bevor das Fest los geht. Denn der Ischinger Burger ist schon etwas Besonderes. Wer da rein beißen will, der muss den Mund schon weit aufmachen.

So gestärkt kann man dann zu einem Rundgang ansetzen. Ganz in der Mitte die Bühne mit der Tanzfläche. „Schön wieder hier zu sein“, begann die „Drunken Horse Band“ mit der eindrucksvollen Hymne „God bless Texas“ (Gott segne Texas), mit dem sich Sängerin Tina warm sang. Die sechsköpfige Kapelle beherrscht das ganze Spektrum der Country-Musik und deren Instrumenten, also von Banjo, Dobro und Pedal-Steel-Guitar, Mandoline und Keyboards. Die Band lädt ein zu einer Zeitreise vom traditionellen Bluegrass und Nashville-Sound der 1950er und 60er Jahre, über die Outlaws wie Johnny Cash und Willie Nelson, über Neo-Traditional bis hin zum Southern-Rock sowie aktuellem Country-Rock. Doch zu guter Musik gehören natürlich auch gute Tänzer.

Mehr Line-Dancer in Irsingen als jemals zuvor

Unglaublich, wie die Zahl der Line-Dancer in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Von der ersten Minute an war der Tanzboden bevölkert, ein gemischtes Publikum, von jung bis alt, drehte da die Runden, wobei es dem Außenstehenden nicht so richtig klar wird, nach welchem Muster sich das alles so zusammen fügt. Die Lösung dieser Rätsel könnte natürlich ein Besuch einer der zahlreich angebotenen Kurse bringen. Für einen Westernabend braucht man auch das entsprechende Outfit vom Hut bis Stiefel. Der Westernfreund konnte bei den Ständen aus einem großen Angebot von Accessoires wählen. Auch eine Whisky-Probe mit Stephan Schnölzer aus Bad Wörishofen gehörte zum Angebot. Allerdings galt es Prioritäten zu setzen, denn sonst knickt auch der härteste Cowboy ein.

Liebespaare wollten es dagegen ruhiger angehen und suchten am Lagerfeuer der Indianer Ruhe und Zuflucht. Und wenn die Hausherren dann noch zu den Trommeln griffen und ihren unverwechselbaren Gesang in den Nachthimmel anstimmten, dann kam Gänsehautfeeling auf.

„Springt auf – wir galoppieren in die Welt des Wilden Westens“, verspricht derweil die „Drunken Horse Band“ – viele Besucher nahmen das Angebot an und freuten sich über diese in unserer Region doch seltene Veranstaltung. Und nun müssen sie wieder zwei Jahre warten, denn das nächste Countryfest findet erst wieder 2010 statt.

