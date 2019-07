00:34 Uhr

Der Wunsch nach Baugrund und Tempo-30

Der Verkehr sorgt im Ettringer Ortsteil Traunried immer wieder für Zündstoff. Eine Überraschung gab’s auch

Von Regine Pätz

Auch im Rahmen der Bürgerversammlung für den Ettringer Ortsteil Traunried stellte Erster Polizeihauptkommissar Thomas Maier in Vertretung der PI Bad Wörishofen sowohl die Kriminal- als auch die Verkehrsstatistik für die Einheitsgemeinde vor. Dabei sollte der erfahrene Beamte zur gefragtesten Person des Abends im Traunrieder Schützenheim werden.

Denn gerade das Thema Verkehr beschäftigt die Bürger dieses Ortsteiles ganz besonders, was sich bereits in etlichen Bürgerversammlungen der Vorjahre herauskristallisieren sollte. Erneut nutzten nun einige der Anwesenden im gut gefüllten Raum die Möglichkeit, sich Rat direkt bei Thomas Maier zu holen.

Auch Bürgermeister Robert Sturm, der die Bürgerversammlung moderierte, konnte dieser Gelegenheit einiges abgewinnen und band den Beamten immer wieder in die Kommunikation mit ein. So sollten sich an diesem Abend einige Dinge ad hoc lösen lassen – und eine Sache gar für Überraschung sorgen.

Dass Thomas Maier einem generellen Tempo 30 innerhalb aller geschlossenen Ortschaften befürworten würde, daraus machte er keinen Hehl. Damit stieß er ins gleiche Horn wie einige der Anwesenden, die dieses Ansinnen Maiers spontan unterstützten und sich dies auch für Traunried vorstellen könnten. Dem Ruf nach fest installierten Geschwindigkeitsüberwachungen an den Ortsgrenzen erteilte er dagegen eine Absage.

Eine permanente Überwachung könne keiner wollen, sagte Maier. Stattdessen appellierte er an die anwesenden Bürger, das eigene Fahrverhalten stets zu hinterfragen. Wie schnell man da eine eigene Sichtweise entwickeln kann, zeigte die Frage eines Landwirts aus Traunried. Unterwegs mit Traktor samt Ladewagen fühle er sich stets beim Abbiegen im Nachteil, sagte er. „Dass ich blinke, das nehmen die meisten Auto- oder Motorradfahrer hinter mir gar nicht wahr.“ Hier erinnerte Thomas Maier an die Sorgfaltspflicht. Er rate jedem Führer eines landwirtschaftlichen Gefährts, lieber mit dem Abbiegevorgang zu warten, bis man sich sicher sei, vom nachfolgenden Verkehr wahrgenommen worden zu sein. Denn Schuld habe bei einem Unfall stets der Vorausfahrende, auch wenn der Blinker betätigt wurde.

Ein weiterer Bürger monierte die Angewohnheit etlicher Radfahrer, die Straße anstelle des Radweges zu benutzen. Gerade bei Pedelec- und E-Bike-Fahrer sei diese „Unsitte“ zu beobachten. Auch hier verwies Thomas Maier auf die Vorschrift, dass Radwege zu benutzen seien, wenn sie sich sichtbar und unmittelbar an der Straße befänden. Ein klein wenig Diskussionsbedarf sollte schließlich die Beschäftigung mit der Verkehrsregelung an der Kreuzung nach Kirch-Siebnach hervorrufen.

Ein Bürger stellte dabei die gestrichelte Fahrbahnmarkierung an dieser Stelle infrage und erklärte, dass sich dort so manche gefährliche Situation ergeben habe, weil Verkehrsteilnehmer die – vermeintlich – abknickende Vorfahrt missachteten.

Als sich Thomas Maier von Bürgermeister Robert Sturm die Situation dort auf ein Blatt Papier skizzieren ließ, stellte sich denn heraus, dass es sich an dieser Stelle mitnichten um eine Verkehrsführung mit Vorfahrtsberechtigung handelt, sondern „lediglich um eine visuelle Weiterführung der eigentlichen Straße“.

Geschuldet dem Umstand, dass Ortsunkundige immer wieder irrtümlich den von dort abgehenden Radweg als Straße zu erkennen glaubten. „Hier gilt ganz klar rechts vor links!“, konstatierte Maier, was ihm überraschendes Gemurmel der Anwesenden einbrachte. Wer also von Traunried kommt, müsste an dieser Kreuzung dem Verkehr von Kirch-Siebnach kommend Vorfahrt gewähren.

Anders verhalte es sich beim einmündenden Radweg. Dieser gelte als „sonstiger Straßenteil“, so Maier; wer vom Radweg komme, sei daher verkehrstechnisch „immer untergeordnet“ und müsse an dieser Abzweigung erst einmal zum Stehen kommen.

Den dazu gestellten Vorschlag, dann tatsächlich eine abknickende Vorfahrt dort zu installieren, wenn denn schon die Wahrnehmung der Verkehrsteilnehmer dies signalisiere, konnte Maier bestätigen. „Das macht Sinn“, folgerte er.

Ein neues Baugebiet für Traunried sollte anschließend der Inhalt eines Ansinnens sein. „Wir sind dran“, erklärte Bürgermeister Robert Sturm, jedoch wolle die Gemeinde etwas „in maßvollem Umfang“ erreichen. Zuvor gelte es Abstimmungen mit dem Landratsamt zu tätigen.

Dennoch könne er, so Sturm, kommendes Bauland für jeden der Ettringer Ortsteile in Aussicht stellen. Zuletzt war es ein Traunrieder selbst, der seine Mitbürger in Erinnerung brachte, Wasserkästen und Graben auf eigener Flur regelmäßig zu reinigen.

Schließlich verfüge die Gemeinde über ein stattliches Vorkommen der geschützten Bachmuschel – und das solle auch so bleiben.

