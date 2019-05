vor 38 Min.

Der alte Lappen muss weg

In den nächsten jahren müssen graue und rosarote Führerscheine gegen den neuen in Scheckkartenformat umgetauscht werden.

Aus für Grau und Rosa: Alle alten Führerscheine müssen umgetauscht werden. Noch besteht aber kein Grund zur Eile.

Von Johann Stoll

Je älter der Führerschein, desto besser die Stimmung: In jüngster Zeit ist es ein beliebtes Gesellschaftsspiel auf Partys geworden, sich gegenseitig die Führerscheine vorzuzeigen, wenn mal der Gesprächsstoff zur Neige geht. Besonders groß ist die Freude, wenn jemanden einen alten „Lappen“ vorzeigen kann mit einem Foto inklusive seltsamer Frisur aus den 70er Jahren.

Mit diesem Spaß will die Europäische Union nun in den nächsten Jahren Schluss machen. Jeder EU-Bürger bekommt einen neuen EU-Kartenführerschein, der dann nur noch 15 Jahre lang gilt. Auch die Besitzer rosafarbener Führerscheine tauschen. Damit es zu keinem Massenansturm bei den Führerscheinstellen kommt, haben Bund und Länder eine zeitliche Staffelung vereinbart. Die letzten Führerscheine müssen am 19. Januar 2033 getauscht sein. Der Umtausch beginnt im Jahr 2022.

Immer mehr Anfragen in Mindelheim

Rita Helms von unserer Führerscheinstelle in Mindelheim stellt schon jetzt fest, dass sich die Zahl der Anfragen in den vergangenen drei Monaten merklich erhöht hat. Auch die Zahl der Personen, die ihren grauen oder rosafarbenen Führerschein in einen auf 15 Jahre befristeten EU-Kartenführerschein umtauschen möchten, ist gestiegen.

Derzeit sei noch keine Eile geboten: Die ersten grauen Führerscheine verlieren zum 19. Januar 2022 ihre Gültigkeit. Die weiteren Stichtage sind gestaffelt nach Geburtsdatum beziehungsweise Ausstellungsdatum des bisherigen Führerscheines. Zuerst sind die Jahrgänge 1953 bis 1958 dran. Bis 19. Januar 2023 Zeit haben die Jahrgänge 1959 bis 1964. Besonders viel Zeit lassen können sich alle, die vor 1953 geboren wurden. Ihre Führerscheine verlieren erst 2033 ihre Gültigkeit. Dann wäre diese Gruppe 80 Jahre und älter. Mit dem Tausch ist übrigens kein Seh- und Hörtest verbunden.

Der Umtausch in einen EU-Kartenführerschein ist dabei nicht schwierig: Die Kunden benötigen nur ein aktuelles biometrisches Passfoto und ihren bisherigen Führerschein. Der Antrages muss persönlich im Landratsamt in Mindelheim abgegeben werden. Wenn der Führerschein nicht vom Landratsamt Unterallgäu ausgestellt wurde, benötigt die Kreisbehörde zudem eine „Karteikartenabschrift“ der Behörde, die den bisherigen Führerschein ausgestellt hat. „Wir von der Führerscheinstelle fordern diese Karteikartenabschrift als Service für unsere Kunden bei der anderen Behörde an“, teilt Rita Helms mit.

Besonderer Service im Unterallgäu

Der neue Kartenführerschein kostet 24 Euro, was bei vielen Betroffenen wenig Begeisterung auslöst. Sobald der neue EU-Kartenführerschein aus Berlin da ist, erhalten die Kunden eine Nachricht, um den Führerschein abzuholen. Die Führerscheinbesitzer werden wegen des Pflichtumtausches nicht separat angeschrieben. Wer an seinem historischen Führerschein hängt, kann ihn übrigens behalten. Er wird allerdings beim Tausch in der Führerscheinstelle entwertet.

