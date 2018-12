08:05 Uhr

Der große Auftritt der kleinen Musiker

Stolz zeigten die Buben und Mädchen des Streicherensembles, was sie in der Musikschule gelernt haben.

Unter dem Motto „Tragt zu den Menschen ein Licht“ präsentieren die Musikschüler in Mindelheim ihr Können.

Von Thessy Glonner

Mit Freude, Engagement und beachtlichem Können bewältigten die Kinder der Städtischen Sing- und Musikschule Mindelheim mit ihrem Leiter Robert Hartmann ihre vorweihnachtliche Aufgabe „Tragt zu den Menschen ein Licht“.

Die Mädchen und Buben der Grundausbildung sowie die Ensembles aus den Instrumentalklassen präsentierten das Benefizkonzert im Rahmen des Mindelheimer Advents, gemeinsam mit ihren Lehrkräften in der dicht besetzten Stadtpfarrkirche St. Stephan.

Ulrike Stickroth, Eva Langenwalter, Susanne Zondler, Martin Zettl, Klara Susedsky, Waleska Sieczkowska, Inge Zeller und Helga Knoll-Zettl hatten ihr ganzes pädagogisches Know-How eingesetzt, um mit ihren Schülerinnen und Schülern einen Auftritt möglich zu machen.

Mit dem „Processional Marsch“ von Händel eröffnete das Blechbläserquintett unter Leitung von Markus Kolb und Ottmar Einsiedler an der Orgel feierlich das Konzert. Bürgermeister Stephan Winter betonte in seinen Gruß- und Dankesworten, dass die Protagonisten jedoch nicht nur den Konzertbesuchern Freude bereiten wollten, „sondern eben auch zu Menschen ein Licht tragen, denen es weniger gut geht als uns.“ Winter begrüßte in dem Zusammenhang die Vertreterin von Mercy Ships Deutschland, Svenja Rwizibuka, und klärte über die Aktionen der Mitarbeiter auf dem größten privaten Hospitalschiff der Welt auf.

Die jungen Künstler der Mindelheimer Musikschule erhielten viel Applaus

Über fantastische Aktionen musikalischer Art durch die Ensembles an Querflöte, Blockflöte, Klarinette, Gitarre, Akkordeon, diversen Streichinstrumenten und durch das Saxofonquartett, freute sich das Publikum und belohnte die jungen Künstler und deren Leiter mit herzlichem Applaus. Titel wie „Love is Blue“, „Hirtenweisen“, „Schwedisches Weihnachtslied“, „Highland Cathedral“ oder Vivaldi’s „Winter“ zauberten romantische Klangfarben ins Gotteshaus. Mit wunderbaren Soli am Klavier glänzten Sofia Sapeta, Lara Kraft, Martin Gu Yiding und Ottmar Einsiedler.

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ formulierte Kulturamtsleiter Christian Schedler seine Gedanken zum Advent und interpretierte damit stimmig Sinn und Entstehung des später gemeinsam gesungenen Abschlusslieds: In unruhigen Zeiten suchte Georg Weissel, Theologe, Musiker und Pfarrer mit anderen Menschen während eines starken Schneesturms Schutz im Dom. Der Küster empfing sie freundlich: „Willkommen im Hause des Herrn! Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen.“ Noch am selben Abend schrieb Wessel das bekannte Weihnachtslied.

1100 Euro kamen durch das Konzert der Mindelheimer Musikschule zusammen

Ihren Dank an alle Aktiven der Darbietung, schloss Musikschulleiterin Helga Knoll-Zettl mit einfühlsamer Lyrik der Theologin Corinna Mühlstedt: „Du kannst die Dunkelheit nicht abschaffen, sinnlose Kriege nicht verhindern und den Hunger ganzer Völker nicht stillen. Aber jeder von uns kann die Augen eines Kindes zum Leuchten bringen, dem Blick des Fremden ein Lächeln entlocken und den Lippen des Kranken ein Danke“.

Das ging unter die Haut und entsprechend spendefreudig zeigten sich auch die Konzertgäste in Mindelheim, denn der Erlös zugunsten Mercy Ship beläuft sich auf 1100 Euro.

