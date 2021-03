vor 32 Min.

Der rasche Niedergang der Mindelheimer Vorzeigefirma Charlotte Baur

Tristesse auch am Haupteingang von Baur Formschaumtechnik in Mindelheim: Die Firma wird nun abgewickelt.

Plus Warum die noch vor wenigen Jahren florierende Firma Charlotte Baur Formschaumtechnik GmbH in Mindelheim nun abgewickelt wird und wie viele Menschen dadurch ihren Job verlieren.

Von Johann Stoll

Vor sechs Jahren war die Welt bei der Mindelheimer Firma Charlotte Baur Formschaumtechnik GmbH in der Ifenstraße mehr als in Ordnung. Das Unternehmen hatte es beim Bayerischen Gründerpreis 2015 der Sparkassen unter 300 nominierten Firmen aufs Siegertreppchen gebracht (Mehr dazu hier: Die Geschichte einer Garagenfirma). Rund 100 Arbeitsplätze bot die Firma damals am Hauptsitz in Mindelheim. In Tschechien und China baute das Unternehmen Ableger auf. 40 Millionen Euro Umsatz machte die Charlotte Baur Formschaumtechnik GmbH. Wer heute in der Ifenstraße vorbeischaut, findet Verfall und Tristesse an. Die Firma wird abgewickelt. Wie konnte es soweit kommen?

Zuletzt gab es bei Charlotte Baur noch rund 50 Arbeitsplätze. Aber auch für sie werden in absehbarer Zeit die Lichter in der Ifenstraße ausgehen. Rund 40 von ihnen sind in einer Auffanggesellschaft untergekommen. Dort werden sie fit gemacht, um sich anderswo zu bewerben. Ab Mai verlieren die anderen ihren Arbeitsplatz.

Die Hoffnung war groß, die insolvente Firma Charlotte Baur retten zu können

Im November 2019 hat der damalige Firmenchef Dr. David Spitzer vorläufige Insolvenz angemeldet. Als Insolvenzverwalter wurde der Düsseldorfer Anwalt Nikolaos Antoniadis eingesetzt. Ihm werden gute Verbindungen in die Automobilbranche nachgesagt. Die Hoffnung war also groß, dass das Unternehmen gerettet werden kann.

Warum es zur Schieflage kam, darüber kann nur spekuliert werden. Weder Spitzer noch Antoniadis haben auf Anfragen der Mindelheimer Zeitung reagiert. Dafür spricht Reinhard Baur, der das Unternehmen zusammen mit seiner Frau 1976 als Baur Kunststoffe aufgebaut hat. Seit 1982 gilt die Rechtsform GmbH. Baur hielt zuletzt noch einen Anteil von zehn Prozent an der Firma. Ihm und seiner Frau gehören auch die Gebäude.

Baur sagt, noch 2018 habe das Unternehmen floriert. In der Bilanz war ein mehrfacher Millionengewinn ausgewiesen. Dann gab es offenbar Probleme im Werk Tschechien, wo 400 Mitarbeiter beschäftigt sind. Ende 2018 traten „riesige Qualitätsprobleme“ im tschechischen Werk auf. Geld, das in Mindelheim verdient worden war, sei nach Tschechien transferiert worden, um dort den Betrieb der 100-prozentigen Tochterfirma zu retten.

Das passierte im Jahr 2020 bei der Mindelheimer Firma Baur

Im Februar 2020 wurde die offizielle Insolvenz eröffnet. Die Düsseldorfer Firma Valetis kam ins Spiel, um sich auf die Suche nach Investoren zu machen. Am 18. September 2020 meldete das Online-Portal KunststoffWeb, dass für Baur ein Investor gefunden worden sei, der die Mindelheimer Firma übernehmen wolle. In der Meldung heißt es: „Der Geschäftsbetrieb der deutschen Charlotte Baur Formteileschaumtechnik GmbH (Mindelheim) wird zum 1. Oktober 2020 von dem tschechischen Investment- und Beratungsunternehmen Bamato (Prag/Tschechien) übernommen. Per 1. Januar 2021 nimmt dann der Geschäftsbetrieb der Baur Formschaumtechnik sro (Valasské Mezirící/Tschechien) denselben Weg.“

Heruntergelassene Rollos, verschlossene Türen: Bei der Mindelheimer Firma Baur Formschaumtechnik gehen die Lichter aus. Das Unternehmen, das noch vor ein paar Jahren floriert hat, wird derzeit abgewickelt.

Thomas Reichl, Geschäftsführer und Inhaber von Bamato, plane die Standorte Valasské Mezirící und Mindelheim laut einem Kundenschreiben nicht nur weiterzuführen, sondern sogar auszubauen.

Reichl stammt aus Baden-Württemberg. Er hat offenbar das Vertrauen des Insolvenzverwalters gefunden. Ein notariell beglaubigter Kaufvertrag wurde geschlossen. Geld hätte dann zum 1. Oktober 2020 fließen sollen. Das blieb aber aus, sagt Baur. Auch vier Wochen später zahlte der Investor nicht. Dafür gab es eine Betriebsversammlung in Mindelheim, auf der Reichl sprach. Der Betrieb laufe weiter, alle Arbeitsplätze blieben erhalten. Die MZ hätte sich gerne auch mit Thomas Reichl unterhalten. Aber auch er reagiert auf eine Presseanfrage nicht.

Zum Jahreswechsel war klar: Alle Hoffnung war umsonst

Im Dezember 2020 dann war alle Hoffnung dahin. Sämtliche Verträge mit Lieferanten, Kunden, Verwaltern und Steuerberater wurden mit Wirkung 31. Januar 2021 gekündigt. In dieser Zeit wurde noch produziert. Baur fertigt vor allem PUR-Formteile (PUR steht für Polyurethan) für Automobilbauer wie Ford, BMW, Daimler und VW, beliefert aber auch die Bereiche Medizintechnik, Möbel, Spielwaren und Freizeit. Betroffen von der Schieflage war auch das Werk in Tschechien. Auch hierfür musste die Insolvenz angemeldet werden.

Im Mindelheimer Stammwerk ist inzwischen der Ausverkauf gestartet. Die Industrie-Verwertungsgesellschaft IVG hat eine Online-Verkaufsauktion gestartet, die noch bis 7. April läuft. Verkauft werden die Fertigungsanlagen, die Produktionsmaschinen und die gesamte Betriebseinrichtung – von Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Kappsägen und vieles mehr. Das Werk in China ist bereits verkauft.

Auf dem Hof neben dem Produktionsgebäude steht nur noch dieses Zelt, das an bessere Zeiten erinnert.

Die einstigen Inhaber Charlotte und Reinhard Baur sind schwer enttäuscht

Charlotte und Reinhard Baur hat der Niedergang ihrer Firma tief getroffen. Sie waren sich sicher, dass mit dem Besitzerwechsel zu Dr. Spitzer die Arbeitsplätze erhalten werden können. Dass das nicht gelungen ist, diese Enttäuschung zu überwinden, fällt ihnen immer noch sehr schwer. Zweifel am Rettungswillen kamen ihnen aber, als im August 2020 Spitzer zwei neue Firmen gegründet hat.

Mit der Gesamtsituation hat sich die Familie Baur noch nicht abgefunden. „Aus diesem Grund werden wir uns gegen möglicherweise illoyale beziehungsweise widerrechtliche Vorgehensweisen im Zusammenhang mit der Insolvenz bis zu einer vollständigen Klärung wehren“, sagt Baur.

