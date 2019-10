Der teure Fehlkauf in der Mindelheimer Altstadt

Plus Für den Mindelheimer Marienplatz waren besondere Lampen mit Lautsprechern gekauft worden. Die Boxen nutzt schon lange niemand mehr.

Warum wirkt die Mindelheimer Altstadt gerade in den Abendstunden so malerisch? Das ist neben dem mittelalterlichen Stadtbild nicht zuletzt dem Beleuchtungskonzept geschuldet, das die Stadt im Zuge der Sanierung von Marienplatz und Maximilianstraße umgesetzt hat. Es waren Sonderanfertigungen, die sich Mindelheim entlang der Maximilianstraße geleistet hat.

Am Marienplatz wurde vor rund zwölf Jahren sogar noch eine Schippe draufgelegt. Es wurden vier Leuchtstelen angeschafft, die wahre Wunderdinge können sollten. Deshalb waren sie auch knapp 70.000 Euro teuer.

Schuld an dem Fehlkauf will in Mindelheim niemand sein

Heute ist klar: Die Lampen haben nicht das gehalten, was sich Stadtrat, Verwaltung und Bürgermeister damals versprochen haben. Und schuld an dem Fehlkauf will auch niemand haben.

Die Lampen sollten nicht nur schön leuchten. Sie sollten auch Versorgungsleitungen etwa für Strom enthalten und Lautsprecher für größere Veranstaltungen. Damit, so war im Stadtrat argumentiert worden, müsste bei großen Veranstaltungen nicht jedes Mal der Bauhof anrücken und extra eine Lautsprecheranlage aufbauen. Damit ließe sich langfristig Geld sparen.

Die Lautsprecher brachten nicht das, was sich die Stadt Mindelheim erhofft hatte

Tatsächlich waren die Lautsprecher bereits im Einsatz, wie Julia Beck von der Stadt bestätigt. Das war aber nur kurz der Fall. Es hatte sich nämlich sehr schnell herausgestellt, dass die Leistungsfähigkeit der Lautsprecher für Großveranstaltungen bei Weitem nicht dem entspricht, was sich die Stadt davon erhofft hatte. Dafür allerdings waren sie ja vorgesehen gewesen.

Die Frage, was die Stadt unternommen hat, dass die Leuchtstelen auch tatsächlich das liefern, für was sie auch bezahlt wurden, blieb unbeantwortet. Die Lautsprecher werden einfach nicht mehr verwendet.

