Radlader schanzt in Garten und stoppt erst kurz vor Haus

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei in Derndorf gerufen: Ein 42-Jähriger hatte dort die Kontrolle über einen Radlader verloren. Das hatte gravierende Folgen.

Zu einem nicht gerade alltäglichen Einsatz wurden Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim nach Derndorf gerufen. Dort war ein 42-jähriger Führer eines Radladers von der Schulstraße in die Ringstraße abgebogen und hatte dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei kam er ins Schlingern und prallte in den Zaun eines angrenzenden Einfamilienhauses. Er durchbrach diesen und schanzte dadurch über eine ca. 1,5 Meter tiefe Böschung in den Garten.

Die Bewohnerinnen des Hauses in Derndorf sahen den Radlader auf sich zukommen

Die Bewohnerinnen des Anwesens, welche sich in einem Zimmer auf der Südseite befanden, sahen zunächst den Radlader auf sich zukommen und flüchteten, da sie befürchteten, dass dieser die Hauswand durchbricht. Glücklicherweise konnte der Fahrer sein Gefährt gerade noch kurz vor dem Haus stoppen. Bei dem Aufprall mit dem Fünf-Tonnen-Fahrzeug zog sich er sich jedoch so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Da bei einem Atemalkoholtest der Wert über 0,3 Promille lag, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der genaue Unfallablauf muss noch ermittelt werden. (mz)