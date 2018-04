22:26 Uhr

Des einen Freud, des anderen Leid

Mit Haken und Ösen wurde beim Derby zwischen dem FC Rammingen und dem TSV Markt Wald um jeden Zentimeter gekämpft. Am Ende stand ein Unentschieden, das von den Teams zwar durchaus als „leistungsgerecht“ beurteilt wurde. Mehr Freude über das Ergebnis kam aber in Rammingen auf.

Der FC Rammingen schnappt sich in der Nachspielzeit noch den Punkt gegen den TSV Markt Wald. Dabei hätten die Gäste das Spiel längst für sich entscheiden können

Unterallgäu

Am Ende gab es einen Punkt für jeden – doch unterschiedlicher hätten die Reaktionen auf das 1:1-Unentschieden bei den Trainern gar nicht sein können. Thomas Rummelsberger vom FC Rammingen strahlte über das ganze Gesicht und jubelte, sein Gegenüber Thomas Waltenberger ärgerte sich grün und blau. Nicht nur, weil der gastgebende FC Rammingen in der Nachspielzeit das etwas glückliche, unterm Strich aber durchaus verdiente 1:1 durch FCR-Stürmer Tim Rauscher erzielt hatte.

Kreisliga Mitte

Gegen die Offensiv-Power des unangefochtenen Spitzenreiters aus Buxheim hatte der TSV Kammlach am Ende wenig zu bestellen und musste neidlos die Überlegenheit der Viktoria anerkennen. Der TSV Mindelheim zeigte nach einem scheinbar schon aussichtslosen 0:3-Rückstand in Woringen dann doch noch Kämpferqualitäten, wurde am Ende aber nicht mehr dafür belohnt.

Die Ergebnisse:

TV Woringen – TSV Mindelheim 3:2

FC Vikt. Buxheim – TSV Kammlach 5:2

FSV Amberg – FC Benningen 4:2

SVO Germaringen – TSV Legau 2:2

FSV Lamerdingen – SV Eggenthal 1:1

ASV Fellheim – SV Ungerhausen 3:2

FSV Dirlewang – TSV Ottobeuren 0:0

Kreisklasse Allgäu 2

Zwei Punkte verloren hat der SVS Türkheim im Spiel gegen den SV Bedernau: Dass es am Ende nur 2:2-Unentschieden stand, wurmt die Türkheimer umso mehr, als der FC Buchloe in Zaisertshofen nichts anbrennen ließ und einen 5:0-Kantersieg feierte. Türkheim hat jetzt zwei Punkte Rückstand im Titelrennen. Und auch der TSV Kirchheim musste beim 1:2 in Sontheim unerwartet Federn lassen.

Die Ergebnisse:

SC Eppishausen – SV Oberrieden 2:1

SV Sal. Türkheim – SV Bedernau 2:2

SV Mattsies – Bad Wörishofen 1:0

SV Schöneberg – FC Jengen 0:1

TV Sontheim – TSV Kirchheim 2:1

TSV Zaisertshofen – FC Buchloe 0:5

SV Oberegg – TSV Mittelneufnach 3:1

A-Klasse Allgäu 2

Der TSV Pfaffenhausen bleibt Spitzenreiter Loppenhausen auf den Fersen. Nach der Osterpause war der Spitzenreiter wie erwartet topfit und ließ den Gastgebern keine ernsthafte Chance. Der SV Breitenbrunn kam bei Türk Mindelheim mit 1:6 unter die Räder.

Die Ergebnisse:

Auerbach/Stetten – FC Loppenhausen 0:3

TSV Pfaffenhausen – SV Tussenhausen 4:3

TSV Ettringen – FSV Kirchdorf 3:3

FC Rammingen – TSV Markt Wald 1:1

Türk Mindelheim – SV Breitenbrunn 6:1

