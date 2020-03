Deutsche Dogge und deutscher Amtsschimmel in Türkheim

Plus Was der groß gewachsene Rassehund einer Türkheimer Familie mit einem Bebauungsplan und der Einfriedungssatzung der Marktgemeinde Türkheim zu tun hat.

Vor gut einem Jahr hat sich eine Türkheimer Familie einen Hund angeschafft: Familienfreundlich sollte er sein, schließlich hat die Familie drei kleinere Kinder. Und lieb und brav natürlich auch. Also entschloss sich die Familie für eine Deutsche Dogge, auch weil das schon immer ihr Wunsch-Hund war. Goldig war er, als er bei der fünfköpfigen Familie einzog – familienfreundlich, lieb und brav soll er auch heute noch sein.

Was hat ein Familienhund mit einem Türkheimer Bebauungsplan zu tun?

Nur – was hat genau dieser Familienhund jetzt mit dem Bauausschuss des Türkheimer Marktgemeinderates zu tun? Ganz einfach: Aus dem noch vor kurzem so knuffigen und süßen Welpen ist inzwischen ein „Mords-Eumel“-Hund geworden, wie es Grünen-Gemeinderat Rudolf Mendle scherzhaft umschrieb. Und genau da beginnen die Probleme, die einen ausgewachsenen Doggenrüden zu einem Fall für den Gemeinderat machen...

Dass eine Deutsche Dogge ganz schön groß werden wird, das wusste natürlich auch die Türkheimer Familie. Und weil sich manche Nicht-Hundemenschen nun mal vor großen Hunden fürchten – die ja zumindest nach Aussage ihrer Herrchen und Frauchen sowieso „nur spielen wollen (auch wenn sie wie im vorliegenden Fall familienfreundlich und lieb sind), hatte sich die Familie entschlossen, einen Zaun um ihr Grundstück zu ziehen.

Zäune beschäftigen den Türkheimer Gemeinderat immer wieder: Nicht alle Bretter am Zaun?

Und weil der Doggenrüde naturgemäß ganz schön groß wurde, musste auch der Zaun so hoch sein, dass der große Hund nicht mal einfach so drüberspringen kann. Die Familie baute also einen zwei Meter hohen, so genannten Stabmattenzaun. Das war noch immer kein Problem – erst als das Vermessungsamt vorbei kam und eine noch vom Vorbesitzer des Einfamilienhauses gebaute Gartenhütte in die Katasterpläne einmaß, bekam auch die Gemeindeverwaltung von Türkheim Wind von der Sache und nahm – um im Bild zu bleiben – Witterung auf.

Bei einer anschließenden „Ortseinsicht“ fiel dann eben auch der Zaun auf – der mit zwei Metern doppelt so hoch ist, wie es der für dieses Baugebiet geltende Bebauungsplan zulässt. Dort steht festgeschrieben, dass die „Höhe der Einfriedung“ maximal einen Meter betragen dürfe. Doch weil sich ein Hund nun mal in den seltensten Fällen an eine Gemeindesatzung hält, muss für den (zu) hohen Zaun eine „Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes“ her.

Die Einfriedungssatzung des Marktes Türkheim, um die der Gemeinderat im vergangenen Jahr hart gerungen hatte, greife in diesem Fall nicht, weil hier eben schon ein Bebauungsplan die Festsetzungen regle, machte die Verwaltung den Mitgliedern des Bauausschusses deutlich. Auch damit wäre nur eine Höhe von 1,20 Metern zulässig.

Also, was tun? Die „Isolierte Befreiung“ von den Vorgaben des Bebauungsplanes einfach durchwinken? Immerhin handle es sich ja „um einen sehr freundlichen Hund“, wie Bürgermeister Christian Kähler den Gemeinderäten versicherte. Und Kähler betonte auch, dass der Hausbesitzer den Zaun „aus Fürsorge als Hundehalter“ errichtet habe – nicht etwa weil die Dogge wirklich gefährlich wäre, sondern weil sich Spaziergänger an den am Haus vorbeiführenden Straßen gestört fühlen könnten.

Die Dogge in Türkheim soll brav und familienfreundlich sein. Eigentlich...

Und genau dies befürchtete SPD-Rätin Agnes Sell, die in einem heranstürmenden, großen Hund durchaus eine „Störung der öffentlichen Ordnung“ erkennen konnte: „Da erschrickt jeder!“, war sich Sell sicher. Mit der Höhe des Zaunes konnte sie sich dennoch nicht anfreunden, denn immerhin habe der Haus- und Hundebesitzer ja auch nicht die Unterschriften der Nachbarn vorgelegt, um deren Einverständnis mit dem (zu) hohen Zaun nachzuweisen.

Johann Vogel (FW), der Hund und Familie persönlich kennt, versuchte die Bedenken zu zerstreuen und machte sich für eine Befreiung stark: Immerhin handle es sich um einen transparenten Stabmattenzaun und mit Blick auf manche Thujahecke in der näheren Umgebung mit zwei, drei Metern Höhe sei es vertretbar, wenn der Zaun nachträglich genehmigt werde.

Vogel konnte auch bestätigen, dass die Dogge brav und familienfreundlich sei. Aber er habe schon sehr gestaunt, als er mitansehen konnte „wie schnell so ein Tier wachsen kann...“

Und ein junger Hund, na ja, der sei eben auch verspielt und was wäre, wenn... Die Gemeinderäte taten sich sichtlich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Auch über eine „Duldung“ auf Zeit wurde diskutiert , doch wer könne schon wissen, ob sich daraus in einigen Jahren nicht eine Art „Gewohnheitsrecht“ für den hohen Zaun ableiten lasse? Und wenn der Haus- und Hundebesitzer tatsächlich gezwungen werden sollte, den Zaun auf die laut Bebauungsplan zulässige Höhe von einem Meter zu kürzen, dann sei das ja auch keine Lösung: „Das bringt ja nullkommanull“, so Bürgermeister Christian Kähler, schließlich hüpfe ein Hund in dieser Größe dann mühelos drüber hinweg.

Türkheim hat sogar eine eigene Satzung für Zäune: Freie Sicht an Kreuzungen

FW-Fraktionschef Otto Rinninger konnte nur noch den Kopf schütteln: „Wir reden hier über Tierhaltung. Das ist doch nichts für den Bauausschuss“, grantelte Rinninger mit einem Augenzwinkern.

Weil es aber eben doch eine Frage des Baurechts ist, musste sich der Gemeinderatsausschuss entscheiden, entschied sich für eine (vorerst) salomonische Lösung – und reichte die Entscheidung zunächst einmal weiter.

Sollte der Haus- und Hundebesitzer die Einverständniserklärung der Nachbarn vorlegen können, dann will die Gemeinde auch ein „Isolierte Befreiung für die Errichtung einer Grundstückseinfriedung mit einer Höhe von 2,00 Meter“ aussprechen. Wenn nicht – dann geht die Diskussion wohl noch einmal von vorne los...