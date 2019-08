vor 51 Min.

Diana Damrau über Talent – und Singen unter der Dusche

Plus Diana Damrau repräsentiert die Weltelite beim 25. Festival der Nationen. Zu Bad Wörishofen hat sie eine enge Beziehung - auch wegen ihres Vaters.

Von Alf Geiger

Noch knapp einen Monat, dann beginnt in Bad Wörishofen zum 25. Mal das „Festival der Nationen“ (27. September bis 6. Oktober). Wieder haben die Organisatoren viele Stars aus der Klassik-Szene in die Kneippstadt geholt. Eine Weltklassekünstlerin ist Diana Damrau, die ganz besondere Erinnerungen an das „Festival der Nationen“ hat, bei dem sie in diesem Jahr schon zum dritten Mal auftritt. Wir sprachen mit der gebürtigen Günzburgerin über Heimat, Familie – und über ihre Verbindung zu Bad Wörishofen.

