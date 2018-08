vor 19 Min.

Die Allgäuer Festwoche im Überblick

Anreise, Parken, Bierpreis, Öffnungszeiten und Nachtbusse – alles, was für die Besucher der Kemptener Festwoche wichtig ist.

Von Anja Worschech

Wirtschaftsmesse, Kulturtage und Heimatfest – die Festwoche in Kempten ist alles in einem. Sie ist eine feste Institution in der Region. Etwa 180 000 Besucher werden auch dieses Jahr wieder auf dem „größten Sommerfest im Allgäu“ erwartet. Gestern fiel der Startschuss für die 69. Festwoche. Bis 19. August werden Tausende durch die Hallen schlendern und abends zum Feiern ins Festzelt strömen. Was für die Festwochen-Besucher wichtig ist:

Öffnungszeiten der Festwoche

Die Messe und die Kunstausstellung im Marstall sind von Samstag, 11. August, bis Sonntag, 19. August, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Bierzelt, Zum Stift und die Parkterrasse begrüßen ihre Besucher von 10 Uhr bis 0.30 Uhr. Letzter Einlass auf das Festgelände ist um 22.30 Uhr.

Eintrittspreise der Festwoche

Die Tageskarte kostet 8,50 Euro (ermäßigt 7 Euro), Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Die Familienkarte kostet 17 Euro, Mittagskarte (11.30 Uhr bis 14 Uhr) 8,50 Euro – bei Rückgabe bis 14 Uhr werden 4 Euro rückerstattet. Die Abendkarte ab 17.30 Uhr kostet 4 Euro, die „Abendkarte plus“ (mit Busheimfahrt) 7 Euro, die 10er Abendkarte für regelmäßige Festwochengänger 36 Euro.

Parkplätze bei der Festwoche

Für Autofahrer stehen drei Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung. Die Park&Ride-Plätze werden durch Pendelbusse von 9.50 bis 19 Uhr im 20 Minuten-Takt angefahren. Danach sind Busse im Stunden-Takt unterwegs. Das Kombi-Ticket (Busfahrt plus Eintritt) für den nördlichen Landkreis Oberallgäu kostet 11,50 Euro, für das südliche Oberallgäu 17 Euro. Neu ist der Zweirad-Parkplatz auf der Ostseite des Lyzeums – 30 Stellplätze für Fahrräder, zehn für Motorräder.

Nachtbusse bei der Festwoche

Die Nachtbus-Linien decken das Gebiet der Stadt Kempten und den Landkreis Oberallgäu ab. Bus 1 fährt bis nach Isny, Bus 10 bis Obergünzburg im Ostallgäu. Die Fahrten ins Unterallgäu decken private Busanbieter ab. Die Nachtbusse starten um 22.15 Uhr, 23.15 Uhr, 0.15 Uhr und um 0.45 Uhr beim Ausgang Ost an der ZUM. Die Busbänder für die Fahrt werden am Info-Point sowie an den Kassen verkauft. Kostenpunkt: 3,50 Euro. Zeitkarten sind im Bus nicht gültig.

Essen und Trinken bei der Festwoche

Die Maß Bier kostet unverändert 8,90 Euro. Den halben Gockel gibt es für 9,90 Euro.

Kinderbetreuung bei der Festwoche

In der Kinder-Kreativ-Werkstatt können Eltern ihren Nachwuchs betreuen lassen. Fachpersonal kümmert sich um die Drei- bis Zwölfjährigen. Neuer Standort ist das Messegelände Zumsteinwiese bei Halle 6.

Thementage bei der Festwoche

Am Sonntag, 12. August, findet das Lichterfest statt, am Montag, 13. August, der Seniorentag, am Dienstag, 14. August, der Familientag. Am Donnerstag, 16. August, gibt es den Bio-Erlebnistag.

Sonderschauen bei der Festwoche

Auf der Wirtschaftsmesse präsentieren sich 400 Aussteller in 15 Hallen. Highlights sind die Sonderschauen, die jedes Jahr wechseln. Neu ist das Thema Upcycling – eine besondere Form der Müllwiederverwertung (Messegelände Schulhöfe). Der Bayerische Landessport informiert zu Sportmöglichkeiten in der Region (Halle 5). Die Friseur-Innung präsentiert sich in Halle 7. Der Bauernverband gibt Einblicke in die Landwirtschaft (Messegelände Schulhöfe). Die Themen Tierwohl und Gewässerschutz werden in Halle 11 behandelt.

Tipps zur Festwoche in Kempten

Festwoche-Geschäftsführerin Martina Dufner-Wucher empfiehlt, sich Karten im Vorverkauf zu holen, um lange Wartezeiten an den Kassen zu umgehen. Wer auf der Messe viel eingekauft hat und die Hände frei haben will, könne die Taschen in der kostenlosen Gepäckaufbewahrung abgeben. Wer jemanden mit dem Auto von der Festwoche abholt, sollte den Treffpunkt nicht an der ZUM vereinbaren. Sonst werden die Busse behindert, sagt Dufner-Wucher. Besser sei die Kemptener Residenz als Treffpunkt.

