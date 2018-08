vor 36 Min.

Die Allgäuer Festwoche produziert 55 Tonnen Müll

Am Entsorgungskonzept der Festwoche wird gefeilt. Dass es auch Dinge gibt, die nicht gleich in die Tonne müssen, zeigt die Sonderschau „Aus alt mach geil“.

Von Simone Härtle

Hier landet die Serviette der Bratwurstsemmel im Müll, dort schmeißt einer eine Plastikverpackung in die Tonne: Wenn, wie auf der Festwoche, Tausende feiern und Geschäftsleute auch noch ihre Waren auspacken, entsteht viel Abfall. Etwa 1,5 Tonnen Restmüll aus den Müllbehältern auf dem Gelände entsorgt die Firma Dorr an jedem Festtag. Dazu kommen Abfälle aus den veranstaltungseigenen Wertstoffhöfen. Alles in allem kommen während der Festwochenzeit fast 55 Tonnen zusammen. Damit es eher weniger als mehr wird, hat die Stadt Kempten ein Müllkonzept entwickelt, an dem aber noch gefeilt werden soll. Dass nicht alles, das alt oder gebraucht ist, gleich entsorgt werden muss, zeigt die Sonderschau „Aus alt mach geil!“ auf dem Schulgelände.

Viele Helfer sind bei der Allgäuer Festwoche im Einsatz

Jeden Tag um sechs Uhr rücken die Mitarbeiter des Betriebshofs an. Sie rechen, kehren und sammeln Übriggebliebenes ein. Spätestens um zehn, wenn die ersten Besucher kommen, soll alles wieder sauber sein. 15 bis 20 Leute sind täglich im Einsatz, sagt Kemptens Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann. Samt einer großen und einer kleinen Kehrmaschine, einem LKW mit Wasserbalken für die Straßenreinigung sowie einem Müllfahrzeug.

Für die Müllabfuhr ist die Firma Dorr verantwortlich. 45 Behälter mit 240 Liter Fassungsvermögen und elf 770-Liter-Tonnen sind auf dem Gelände verteilt und werden täglich geleert. 15000 Kilogramm Müll kommen dabei in den zehn Tagen Festwoche zusammen, sagt Vertriebsleiter Felix Kurz.

Zusätzlich gibt es zwei festwocheneigene Wertstoffhöfe. Deren Bilanz aus dem Jahr 2017 inklusive Müll aus der Auf- und Abbauzeit: eine halbe Tonne Schrott, acht Tonnen Altholz, sieben Tonnen Papier und Kartonagen, 18 Tonnen Restmüll und 6,4 Tonnen Glasabfälle. Um die Mengen möglichst gering zu halten, hat die Stadt Regeln vorgegeben: In den Gastronomiebetrieben ist mit wenigen Ausnahmen nur Mehrweggeschirr erlaubt, sagt Festwochenleiterin Martina Dufner-Wucher. Zudem holt die Stadt die Abfälle der Aussteller gar nicht ab. Diese müssen ihren Müll über die Wertstoffhöfe selbst entsorgen. Dahinter steckt die Hoffnung, dass die Geschäftsleute ihn so auf ein Minimum reduzieren. „Müllvermeidung ist ein großes Thema, aber wir sind noch nicht perfekt“, so Dufner-Wucher.

Muss Müll immer gleich weg?

Dass Müll nicht gleich Müll ist, zeigt eine Sonderschau „Aus alt mach geil!“ des Naturschutzerlebniszentrum Allgäu (NEZ). In der Ausstellung auf dem Messegelände Schulhöfe werden alte Gegenstände präsentiert, die aufgewertet wurden. „Upcycling“ heißt das im Neudeutschen. Das gibt es in allen Größenordnungen. Neben Körben aus alten Bergsteigerseilen sind Sitzgruppen aus Ölfässern und einer ausrangierten Badewanne zu sehen.

„Uns war es wichtig, Dinge zu zeigen, die am Ende einen Zweck erfüllen und nicht einfach nur als Dekoration dienen“, sagt NEZ–Mitarbeiterin Judith Schleppenbäumer. Sie freut sich, dass Müllvermeidung und Wiederverwertung wieder mehr in den Fokus rücken. Und damit das für die Allgäuer nicht nur graue Theorie bleibt, gibt es jeden Tag Mitmachaktionen wie Taschennähen aus Festwochenbannern.

Neben allen positiven Aspekten weist Schleppenbäumer aber auch auf die Gefahren beim Upcycling hin: „Man muss genau darauf achten, welche Rohstoffe aus dem Kreislauf genommen werden“, erklärt sie. PET-Flaschen beispielsweise eignen sich nicht. Denn die können im Normalfall recycelt werden.

