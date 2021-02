vor 4 Min.

Die Autobahnpolizei hat einen neuen Leiter

Josef Gast wird in Memmingen der Nachfolger von Rainer Fuhrmann.

Josef Gast ist der neue Leiter der Memminger Autobahnpolizei. Er folgt damit Rainer Fuhrmann, der im Sommer vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. In der Zwischenzeit wurde die Station kommissarisch von Franziska Hihler geführt. „Josef Gast ist die richtige Besetzung für diesen Posten“, sagt Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner. „Durch seine jahrelangen Tätigkeiten bei Verkehrsdienststellen besitzt er profundes Wissen und viel Erfahrung in diesem Aufgabenbereich.“

Gast ist seit 1981 bei der Polizei

Bei der Polizei eingestellt wurde Josef Gast 1981. Später absolvierte er sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei – und war im Anschluss bei der Verkehrspolizei Kempten tätig. Er war langjähriger Leiter des Schwerverkehrs-Kontrolltrupps, später Dienstgruppenleiter. 2015 wurde der im Kemptener Umland wohnende 58-jährige Gast dann stellvertretender Leiter der Autobahnpolizeistation Memmingen. Deren Zuständigkeitsbereich reicht auf der A7 von der Anschlussstelle Vöhringen bis zum Allgäuer Tor und auf der A96 von der Anschlussstelle Aitrach bis Buchloe Ost.

