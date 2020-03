11.03.2020

Die Bahn hält Wort

Rollstuhlfahrer können wieder in Mindelheim einsteigen

Am Wochenende hat Rudolf Zimmermann die Probe aufs Exempel gemacht und siehe da: Die Bahn hat Wort gehalten. Die Mobilitätszentrale ist nun darüber informiert, in welche Züge Rollstuhlfahrer in Mindelheim zusteigen können. Bis die Information auch in den allgemeinen Fahrplandaten hinterlegt ist, wird es nach Auskunft der Bayerischen Eisenbahngesellschaft aber noch bis Mitte März dauern.

Wie berichtet verkehren die Züge, die mit einer Rampe oder einem Hublift ausgestattet sind, schon seit Monaten auf der Strecke. Die DB Regio AG hatte es allerdings versäumt, diese Information in den Fahrplandaten zu hinterlegen. Deshalb erhielten Rollstuhlfahrer, die bei der Mobilitätszentrale eine Zugfahrt anmelden wollten, stets die Auskunft, dass Fahrten von und nach Mindelheim nicht möglich seien.

Jetzt, so Zimmermann, wisse zumindest die Mobilitätszentrale Bescheid. Seine Tochter Jana ist auf einen Elektrorollstuhl angewiesen – und für die Besuche bei ihrem Vater auf barrierefreie Züge. Laut der Mobilitätszentrale halte bis 20.30 Uhr alle zwei Stunden ein barrierefrei zugänglicher Zug in Mindelheim. „Das ist zwar schon ein Fortschritt“, findet Rudolf Zimmermann. „Aber wenn die Züge nur bis 20.30 Uhr fahren, sind Behinderte vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.“

Doch auch hier ist bereits Besserung in Sicht: Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft mitteilt, werden voraussichtlich Ende des Jahres alle Züge von Rollstuhlfahrern nutzbar sein. „Ab Dezember 2021 kommen die Fahrgäste auf der Linie Memmingen–München in den Genuss von vollständig barrierefreien elektrischen Neufahrzeugen.“ Diese werden dann auch mit Behindertentoiletten ausgestattet sein. (baus)

