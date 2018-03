vor 34 Min.

Die Bahn will Bad Wörishofen aufwerten

Das Video-Reisezentrum in Pfronten ist schon weit gediehen. Noch fehlen die Anschlüsse, dann können die Kunden kommen. Auch in Bad Wörishofen würde die Bahn ein Video-Reisezentrum einrichten.

Im Konzern steht das Signal für ein Video-Reisezentrum in Bad Wörishofen auf grün. Nun wartet man auf ein Votum aus der Kneippstadt. Auch andere Verkehrsprojekte kommen in Fahrt.

Von Markus Heinrich und Dirk Ambrosch

Für viele Bahnkunden, zumeist ältere, ist es ein Ärgernis. Seit Weihnachten 2016 gibt es in der Tourismushochburg Bad Wörishofen keinen Fahrkartenschalter für Bahn-Tickets mehr. Lediglich ein Fahrkartenautomat ist noch vorhanden. Damals hatte die privat betriebene Agentur in der ebenfalls privatisierten Post-Filiale wieder geschlossen. Davor war in einem benachbarten Reisebüro ein Kartenschalter untergebracht. Die Bahn selbst hatte sich schon vor Jahren aus dem Bad Wörishofer Bahnhof zurückgezogen, der mittlerweile in Privatbesitz ist. Nur der Bahnsteig gehört noch der Bahn. Jetzt allerdings könnte es eine Rückkehr der Bahn geben.

Wie ein Sprecher des Konzerns gegenüber der Mindelheimer Zeitung sagte, gebe es intern bereits grünes Licht für den Bau eines Video-Reisezentrums. Bad Wörishofen könnte so neben Pfronten der zweite Ort werden, der heuer die moderne Technik erhält. In Pfronten ist man aber schon einen Schritt weiter. „Dort steht bereits der Rohbau“, sagt der Bahn-Sprecher. Und Pfronten zeigt, dass ein Video-Reisezentrum problemlos auch ohne Bahnhof möglich ist. In absehbarer Zeit werde nun die Telekom die nötigen Leitungen verlegen, dann kann das Pfrontener Reisezentrum ans Netz gehen. In Bad Wörishofen warte man nun, wie sich die Stadt entscheidet.

Bürgermeister Paul Gruschka, so der Bahn-Sprecher, wolle das Projekt dem Stadtrat vorstellen. „Erhalten wir grünes Licht, kann es schnell losgehen“, sagt der Bahn-Sprecher. Abhängig davon, wie schnell in Bad Wörishofen entschieden wird, könne das Video-Reisezentrum im Bahnhof bereits zur Jahresmitte in Betrieb gehen, teilt die Bahn mit. „Für die Bahn wäre das eine gute Lösung“, sagt der Sprecher. „Eine Agentur zu finden, klappt einfach nicht.“ Für das Video-Reisezentrum würden der Stadt Bad Wörishofen keine Kosten entstehen. „Das zahlt die Bahn, wir würden das Reisezentrum auch selbst betreiben“, erklärt der Sprecher. Bürgermeister Paul Gruschka und FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler hatten unlängst den Video-Schalter im Immenstädter Bahnhof genauer unter die Lupe genommen und waren von den Möglichkeiten angetan. In Immenstadt wurde die neue Technik einst gemeinsam mit dem örtlichen Seniorenhilfeverein eingeführt, um älteren Fahrgästen die Scheu vor der Unterhaltung mit Bahn-Mitarbeitern über Mikrofon und Kamera zu nehmen.

Neues gibt es auch in Sachen Elektrifizierung der Bahnstrecke München – Lindau. Bekanntlich ist der Abschnitt von Buchloe bis Leutkirch vom 22. März bis 10. September ganz gesperrt. Im Schienenersatzverkehr will die Bahn teils Express-Busse einsetzen, sagte DB-Regio-Chefin Bärbel Fuchs. Um „die Kunden bei Laune zu halten“, erhalten Abo-Kunden Gutscheine für die Therme in Bad Wörishofen. In der Nachbarschaft wird es zudem in den nächsten Jahren vier neue Bahnhalte geben. Der Halt in Neugablonz soll bereits 2020 in Betrieb gehen. Danach folgen im Jahr 2022 Marktoberdorf-Nord, Kaufbeuren-Haken und Füssen-West. Von den neuen Bahnhalten verspricht sich die BEG rund 1200 neue Fahrgäste.

Wer mit dem Auto pendelt, kann künftig das Nadelöhr Marktoberdorf besser umgehen. Das Projekt Ortsumgehung Marktoberdorf nimmt Fahrt auf, sagte Markus Kreitmeier vom Staatlichen Bauamt Kempten. Im Mai werde mit dem Bau der Baustraße zum nördlichen Tunnelportal begonnen. Und Ende des Jahres soll mit dem Bau des Tunnels selbst begonnen werden. Auch der Ausbau der B472 östlich von Marktoberdorf soll im Mai starten. Beide Projekte zählen mit einem Volumen von 75 Millionen Euro zu den derzeit größten Straßenbauprojekten in Schwaben.

Im Fluss ist auch der B12-Ausbau. „Das Projekt hat für uns eine sehr hohe Priorität“, sagt Kreitmeier. Rund ein Drittel der B12 zwischen Kempten und Buchloe ist bereits in Planung. Wenn alles optimal laufe, könne 2021 mit dem Bau begonnen werden. Für „nicht zielführend“ hält Kreitmeier zum jetzigen Zeitpunkt die Diskussion um mögliche Abfahrten. Die Wünsche für Betzigau, Bertoldshofen, Ruderatshofen und Hirschzell seien in das B12-Gutachten aufgenommen worden. Eine Entscheidung falle aber erst während der technischen Planung. Auch eine Anbindung der B16-Ortsumfahrung Pforzen werde geprüft.

