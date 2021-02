18:15 Uhr

Die Berufsschule Mindelheim hat einen neuen Leiter

Plus Gottfried Göppel ist der neue Chef der Mindelheimer Berufsschule. Er kennt die Region bestens - und hat zur Berufsschule in Memmingen eine besondere Beziehung.

Von Johann Stoll

Die größte Berufsschule in Schwaben hat einen neuen Schulleiter. Als Nachfolger von Georg Renner, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat, wurde Gottfried Göppel an die Berufsschule Mindelheim berufen, zu der die Außenstellen Bad Wörishofen und Memmingen gehören. Für den 60-Jährigen ist es eine Rückkehr ganz in die Nähe seines Wohnortes Oberrieden.

Zuvor leitete Göppel fünf Jahre lang die Berufsschule in Lauingen. Dort führte er ein Qualitäts- und Prozessmanagementsystem ein, um so den Unterricht weiter zu verbessern. Neben der Unterstützung von Erasmus-Plus-Projekten mit Polen baute er eine internationale Schulpartnerschaft mit der First Vocational School of Technology Shenzhen in China auf. Vier Mal war Göppel im Auftrag des Bayerischen Kultusministeriums in China. Höhepunkt seiner Arbeit in Lauingen war 2018 die schwabenweite Einführung des neuen Berufs „Kaufmann/-frau im E-Commerce“.

Der Abschied in Lauingen diese Woche war sehr emotional. Göppel hatte sich dort einen guten Ruf erarbeitet. Nur ungern hatten sie ihn ziehen lassen. Göppel ist auf einem Bauernhof in Oberrieden aufgewachsen. „Ich habe früh das Arbeiten gelernt. Diese Tugend behält man bei.“ Bis heute packt er gerne im eigenen Wald an, wo er wegen Windwurfs immer wieder seine zwei Stihl-Motorsägen anwerfen muss. Dass es an der Mindelheimer Berufsschule einen Agrarbereich gibt, freut ihn ganz besonders.

Die Berufsschule in Memmningen war die erste Baustelle des angehenden Maurers Gottfried Göppel

Göppels beruflicher Aufstieg führte ihn über den zweiten Bildungsweg. Mit 15 Jahren wurde er Maurer bei der Firma Notz in Pfaffenhausen. Seine erste Baustelle übrigens war die Außenstelle der Berufsschule in Memmingen, die damals 1975 noch Berufsschule III hieß. Später legte er auf der Berufsaufbauschule die Mittlere Reife ab und machte auf der Berufsoberschule in Kempten das Abitur nach. An der Technischen Universität München studierte Göppel Bau- und Holztechnik sowie im Zweitfach Sozialkunde. Seine ersten Stationen als Pädagoge waren Würzburg und Aschaffenburg. Nach zwei Jahren zog es ihn wieder zurück in die Heimat. In Kaufbeuren unterrichtete er an der dortigen Berufsschule Maler und Lackierer. Diese Fachgebiete waren ihm bis dahin völlig fremd. Göppel hat sich durchgebissen. Farbtechnik begeistert ihn bis heute. Wände gestalten ist so zum Hobby geworden.

Nach drei Jahren wechselte Göppel an die Bierwirth-Schule nach Memmingen, wo er angehende Maurer und Betonbauer unterrichtete. Dort wurde er auch Mitarbeiter der Schulleitung.

2006 übernahm er die Schulleitung der Staatlichen Berufsfachschule für Glas und Schmuck in Neugablonz. „Gestaltendes Handwerk hat mich immer begeistert“, erzählt der zweifache Familienvater. Neun Jahre lang hat Göppel die Schule geleitet. Von Zeit zu Zeit seine Arbeitsstelle zu wechseln, findet er übrigens sinnvoll.

Als Leiter der Berufsschule will Gottfried Göppel die Digitalisierung vorantreiben

Nun also Mindelheim, wo er bis zu seiner Pensionierung in sechs Jahren wirken will. Ein gutes Miteinander ist ihm wichtig von Lehrern, Schülern, Hauspersonal, Schulaufsicht und nicht zuletzt dem Schulaufwandsträger. Alle sollen sich wohlfühlen. Seinen Antrittsbesuch bei Landrat Alex Eder legte Gottfried Göppel denn auch gleich auf seinen ersten Arbeitstag. Auch zu den 850 Ausbildungsbetrieben ist Göppel ein gutes Verhältnis wichtig. Dem Handwerk gegenüber fehle es leider an der angemessenen Wertschätzung, findet Göppel. Dabei bietet das Handwerk hervorragende Perspektiven.

Vorantreiben will der neue Schulleiter die Digitalisierung, die seiner Überzeugung nach über die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes entscheidet. Im Augenblick ist ihm aber besonders wichtig, dass alle gesund durch die Pandemie kommen. Notwendig und extrem wichtig sei auch der Klimaschutz. Dass seine neue Schule Klimaschule ist, begrüßt er. Auch die internationalen Kontakte, die Mindelheimer Lehrkräfte in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, will Göppel weiter unterstützen.

In seiner Freizeit zieht es ihn besonders in die Natur zum Radfahrern und Wandern. Und er freut sich schon auf die Zeit nach Corona, wenn er die kulinarischen Seiten des Unterallgäus genießen darf.

