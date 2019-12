vor 50 Min.

Die Brandkatastrophe als Chance

Ein Großfeuer hat an der Mindelheimer Agrarhandelsfirma Weikmann einen Millionenschaden angerichtet. Nun geht es um die Frage, wie das Gelände am Bahnhof neu gestaltet werden kann.

Plus Weil Weikmann das Bahnhofsgelände in Mindelheim aufgibt, kann die Stadt das Areal neu gestalten. Schon im kommenden Jahr kann es losgehen.

Von Johann Stoll

Das Brandunglück der Agrarhandelsfirma Weikmann heuer im Juli am Mindelheimer Bahnhof hat nicht nur Millionenschaden in zweistelliger Höhe angerichtet und die Feuerwehren über Wochen hinweg in Atem gehalten. Es bietet auch die einmalige Chance, das Gelände am Bahnhof neu zu gestalten – zum Vorteil für die Bahnpendler.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Wie berichtet, wird Weikmann sein Unternehmen im Mindelheimer Industrie- und Gewerbegebiet neben der Firma Gühring in der Stillachstraße neu errichten. Im Gegenzug gibt Weikmann den bisherigen Standort auf. Lesen Sie dazu auch: Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ab 1. Juni 2020 ist die Stadt Eigentümer des kleineren, unmittelbar an das Bahnhofsgebäude angrenzenden Grundstücks. Es ist 910 Quadratmeter groß. Für die restlichen Flächen stehen der Stadt ein Vorkaufsrecht und anschließend ein Ankaufsrecht zu. Diese Flächen können bis 1. Juli 2032 erworben werden, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Das hat die Stadt Mindelheim mit dem kleineren Areal vor Die Stadt will auf dem kleineren Areal Parkplätze errichten. Sie hat vor, das Bahnhofsareal als Sanierungsgebiet auszuweisen. Damit können auch Steuergelder über die Städtebauförderung fließen. Die gesamte Neugestaltung hänge aber auch von der Deutschen Bahn ab, teilte Julia Beck von der Stadt weiter mit. Wie berichtet, will die Deutsche Bahn das Bahnhofsgebäude nicht vor dem Jahr 2025 verkaufen. Zum Grundstücksgeschäft zwischen der Firma Weikmann und der Stadt Mindelheim gehört auch eine Fläche in der Ifenstraße. Weikmann verkaufte 1700 Quadratmeter zum gleichen Quadratmeterpreis wie es im Industriegebiet für das neue Betriebsgelände bezahlt hat. Diese Fläche hat die Stadt Mindelheim bereits weiterverkauft, und zwar an eine Firma, die auf dem Grund bauen möchte. Damit konnte der Erweiterungswunsch zumindest eines Unternehmens erfüllt werden. Bürgermeister Stephan Winter sagte der MZ im Oktober, es hätten 40 Firmen bei der Stadt um Flächen angefragt.

Themen folgen