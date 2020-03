Die Briefwähler stehen Schlange

Plus Fehlende Stimmzettel des Landkreises sorgten für Verärgerung in Bad Wörishofen. Das Problem ist behoben. Das ist der Stand der Dinge.

Landrat, Kreistag , Kreuzchen für die Bürgermeisterwahl und die Entscheidung für den Stadtrat: Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 15. März, haben die Wählerinnen und Wähler eine Menge zu tun. Das braucht auch Platz, denn allein der Wahlzettel für die Kreistagswahl ist heuer 90 Mal 70 Zentimeter groß.

Kein Wunder also, dass da viele auf die Briefwahl setzen, die in Bad Wörishofen immer schon ein Renner war. Umso ärgerlicher war es für viele, dass auch Tage nach der Wahlbenachrichtigung noch keine Briefwahlunterlagen ausgegeben werden konnten, weil die Stimmzettel des Landkreises Unterallgäu noch nicht vorlagen. Mehr dazu lesen Sie hier:

Briefwähler sind verärgert

Ein Problem, das alle Landkreisgemeinden hatten. Nun allerdings läuft es, wie Bad Wörishofens Wahlleiter auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. „Nachdem wir am Montag letzte Woche die Stimmzettel für den Kreistag erhalten haben, können wir nun alle Briefwahlunterlagen versenden oder im Rathaus aushändigen“, so Aicher .

Diese Fristen sind bei Briefwahl wichtig

Am Montag hatten rund 3600 Bürger in Bad Wörishofen die Briefwahl beantragt. Aicher rechnet allerdings mit einer weitaus höheren Zahl. 5500 bis 6000 Briefwähler könnten es diesmal in der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu werden. Das liegt auch daran, dass heuer mit 13.744 so viele Bürger abstimmen dürfen, wie nie zuvor. Statt sechs gibt es diesmal deshalb acht Briefwahllokale. Auch die Zahl der Wahlhelfer wurde aufgestockt. Wer per Briefwahl abstimmen will, muss Fristen beachten. In Bad Wörishofen können die Briefwahlunterlagen auch online beantragt werden, über rathaus.bad-woerishofen.de. Dies ist laut Aicher bis zum 10. März möglich. Bis zum 13. März können Briefwahlunterlagen persönlich im Rathaus abgeholt werden und am Wahltag, dem 15. März, bis 18 Uhr abgegeben werden.