Die Busspur wird der Knackpunkt

Die Neugestaltung des Türkheimer Bahnhofvorplatzes nimmt allmählich Gestalt an.

Von Alf Geiger

Derzeit bietet das Gelände rund um den modernisierten Türkheimer Bahnhof noch ein wenig einladendes Bild: Überall stehen Baufahrzeuge der Bahn, die noch bis zum kommenden Jahr die Flächen von der Gemeinde Türkheim gemietet hat, um Fahrzeuge, Material und Gerätschaften zwischen zu lagern, die zum Ausbau und Elektrifizierung der Bahnlinie nötig waren oder sind.

Spätestens im kommenden Jahr sollen die Flächen dann aber nach und nach geräumt und aufgeräumt werden, sodass sich dann die Gemeinde Türkheim an die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes machen kann. Schon seit Jahren diskutieren die Gemeinderäte darüber, wie diese „Visitenkarte“ für Besucher der Wertachgemeinde und für die vielen Bahn-Pendler am besten, sinnvollsten – und schönsten – gestaltet werden kann.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte ein Planer nun erstmals öffentlich seine Vorschläge vor, die zuvor mit den Verantwortlichen der Gemeinde und Vertretern des Mobilitätsteams intensiv vorbesprochen worden waren. Mit diesen Planungen können sich nun die Gemeinderäte in den Sommerferien intensiv beschäftigen – noch besteht freilich auch keine allzu große Eile, denn bindende Beschlüsse sollen erst im Herbst in Angriff genommen werden.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Bau der Busspur der Knackpunkt für alle weiteren Planungen sein wird: Um die notwendigen Radien zu schaffen, die die Linienbusse mit einer Länge von bis zu 15 Metern zum Wenden brauchen, kommt ohnehin nur ein großes Oval in Frage, auf dem die Omnibusse dann sicher und schnell rangieren können. Die Wendekreise der Busse lassen sich nun mal nicht verändern, drehte der Planer allen anderen Vorstellungen und Wünschen den Hahn ab. Wichtig sei auch zu berücksichtigen, so Bürgermeister Christian Kähler, dass die Busse wie bislang auch künftig ungehindert in beide Richtungen – also Richtung Rammingen und Richtung Türkheim – fahren können.

Unterschiedliche Interessen kollidieren

Nun müssen die Gemeinderäte also überlegen, welche Planung denn nun die beste und sinnvollste ist – und da kollidieren naturgemäß die unterschiedlichen Interessen. Hier die Omnibusse, dort die Autofahrer - und nicht zuletzt die vielen Fahrradfahrer, die schon jetzt (und später wohl noch mehr) den Weg zum etwas außerhalb gelegenen Türkheimer Bahnhof flott mit dem Radl zurücklegen wollen. Soll daher der Fahrradweg direkt beim Bahngleis geplant werden? Oder entspricht es nicht vielmehr den Gewohnheiten der Radler, wie bislang auch auf der schmalen Alfred-Drexel-Straße direkt bis zum Bahnhof zu strampeln? Sollen zwischen der Busspur und der Alfred-Drexel-Straße Parkplätze gebaut werden? Wie viele Abstellplätze für Fahrräder werden benötigt? Und – vor allem – was wird das alles kosten?

Fragen über Fragen, die bis zum Auftakt der konkreten Planungen abgearbeitet werden müssen. Spätestens im kommenden Jahr, so die Hoffnung der Rathausspitze, könnten dann auch die baufälligen Lagerhallen auf dem Bahnareal abgebrochen werden. Dort und auf dem dann wieder zur Verfügung stehenden, derzeit noch von der Bahn belegten Fläche, soll dann ein Park-and-ride-Platz entstehen. Ob – wie vor dem Bahnhofsumbau – als nüchterne Kiesfläche oder dann als angelegter Parkplatz – das wird sich wohl auch an den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde entscheiden.

Wie berichtet, hat die Bahn kräftig in den Umbau des Türkheimer Bahnhofs investiert: Alle Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau ohne Gleisarbeiten schlugen mit rund 6,4 Millionen Euro zu Buche. In Türkheim wurde der Hausbahnsteig am Gleis neu gebaut und dabei auf 55 Zentimeter erhöht, damit die Reisenden bequemer einsteigen können. Gleiches gelte für den neuen Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen 3 und 4, die 210 Meter lang sind. Beide Bahnsteige wurden durch eine Unterführung angeschlossen, zu beiden Bahnsteigen führen Rampen.

Die Verhandlungen zwischen Marktgemeinde und Bahn über einen möglichen Verkauf des maroden Bahnhofsgebäudes laufen, eine Entscheidung soll aber noch nicht gefallen sein.

