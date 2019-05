vor 35 Min.

Die CSU oder die letzte Volkspartei

Der Mindelheimer Abgeordnete Pschierer sieht eine Trendwende für seine Partei. Warum jemand AfD wählt, ist für ihn nicht nachvollziebar.

Von Sandra Baumberger und Johann Stoll

Die Wähler haben bei der Europawahl am Sonntag die Parteienlandschaft im Unterallgäu kräftig durchgerüttelt. Mit zwei Ausnahmen: Die CSU konnte sich nahezu behaupten und ist einzig verbliebene Volkspartei. Und die AfD legte leicht zu. Einen dramatischen Absturz erlebte die SPD von 12,5 auf nur noch 6 Prozent der Stimmen.

Die Hochburgen der Parteien im Verbreitungsgebiet der Mindelheimer Zeitung:

CSU

Eppishausen: 55,4 %

Pfaffenhausen: 52,2 %

Salgen: 51,9 %

Der frühere Minister Pschierer sieht ein klares Bekenntnis zu Europa

Der CSU-Kreisvorsitzende und Staatsminister a.D., Franz Josef Pschierer aus Mindelheim zeigte sich mit dem Abschneiden seiner Partei „sehr zufrieden“. Die CSU sei die einzig verbliebene Volkspartei, regional und bayernweit gesehen. „Damit haben wir eine Trendwende eingeleitet und ein stabiles Ergebnis in schwierigen Zeiten erzielt.“ Spitzenkandidat Manfred Weber habe mit klaren Inhalten überzeugt und maßgeblich zu diesem starken Ergebnis beigetragen.

Das Abschneiden der SPD nannte Pschierer „fast schon als tragisch“. Wer jedoch wie Juso-Chef Kevin Kühnert mit seinen „kruden Sozialismus-Thesen blind um sich schlägt“, dürfe sich nicht wundern, wenn er bei weiten Teilen der Wählerschaft nicht mehr ernst genommen werde.

Die höhere Wahlbeteiligung im Unterallgäu im Vergleich zur vorangegangenen Europawahl und die Tatsache, dass die AfD im Unterallgäu nicht über 10 Prozent hinaus gekommen ist, „ist ein klares Bekenntnis der Menschen in unserer Region zu einem Europa des Miteinanders und des Friedens“.

Nicht nachvollziehbar ist für Pschierer das Abschneiden der AfD in einigen Gemeinden des Unterallgäus. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass „gerade der AfD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Christoph Maier meiner Meinung nach klar dem äußersten rechten Flügel der AfD zuzurechnen ist“. Wie man eine Partei wählen könne, insbesondere bei einer Europawahl, deren Spitzenvertreter auf öffentlichen Plätzen die erste Strophe des Deutschlandliedes mit „Deutschland, Deutschland über alles...“ intoniert, „ist für mich unverständlich.“

SPD

Türkheim 8,7 %

Mindelheim 7,6 %

Ottobeuren 6,7 %

Große Enttäuschung bei der SPD im Unterallgäu

Mit einem ergebenen „Oje“ reagiert der Kreisvorsitzende der SPD, Michael Helfert, auf den Anruf der MZ. Denn schön sei das Ergebnis für seine Partei natürlich nicht. „Das ist ganz klar.“ Als Volkspartei weniger Stimmen zu bekommen als die AfD, das sei bitter – und auf kommunaler Ebene auch frustrierend. Schließlich sei die AfD hier kaum sichtbar, während sich die SPD sehr engagiere und nach der CSU die aktivste Fraktion im Kreistag sei. „Wenn man trotzdem dermaßen abgestraft wird, ist das nicht nachvollziehbar“, sagt Helfert. Die Ursache für das schlechte Ergebnis seiner Partei – der „Volkspartei ohne Volk“, wie er selbst sagt – sieht er in der Bundespolitik: Durch die Koalition mit der CDU habe die SPD an Profil verloren. Viele Wahlversprechen habe sie nicht umsetzen können, weil sie dazu als kleiner Partner zu wenig Gewicht habe. „Wir werden nicht mehr als linke Volkspartei wahrgenommen“, sagt Helfert. „Das verlagert sich auf die Grünen.“ Sie hätten von der aktuellen Klimaschutzdebatte profitiert – obwohl die Klimapolitik auch für die SPD ein Thema sei. Sie lege allerdings Wert darauf, dass sie sozial gerecht sei.

Dass die SPD im östlichen Landkreis in seiner Heimatgemeinde Türkheim am besten abgeschnitten hat, führt Helfert darauf zurück, dass sie dort seit Jahrzehnten in der Verantwortung steht und auch aktuell ein Viertel der Marktgemeinderäte stellt. Außerdem ist sie mit einem rund 40 Mitglieder starken Ortsverein sicht- und wahrnehmbar. „Hier sind einfach Personen vor Ort. Ich glaube, es liegt an den Menschen und unseren Aktivitäten, dass wir hier noch einigermaßen verankert sind.“ Er ist deshalb auch guter Dinge, dass die Ergebnisse bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr wieder besser aussehen werden. „Da spielt die Bundespolitik eine kleinere Rolle.“ Der Bundes-SPD rät er, „hinzuhören, welche Themen die Leute interessieren und Politik für die breite Masse zu machen und nicht nur für die Ränder.“ Nach so einem Wahlergebnis dürfe eigentlich kein Stein auf dem anderen bleiben und zwar sowohl inhaltlich als auch strukturell und personell.

Grüne

Wiedergeltingen: 17,3 %

Ottobeuren: 16,7 %

Amberg: 16,6 %

Die Grünen im Unterallgäu wollen eigenen Jugendverband gründen

Der Kreisvorsitzende Daniel Pflügl sieht im guten Abschneiden der Grünen einen klaren Auftrag, den jungen Leuten ein Angebot zu machen: Es soll deshalb in den nächsten Wochen eine Kreisgruppe Grüne Jugend gegründet werden. Die Mitgliederzahl der Grünen im Unterallgäu habe sich in den vergangenen zwei Jahren auf knapp 100 verdoppelt. Pflügl stellt fest, dass es besonders die ganz Jungen sind, die sich verstärkt politisch engagieren wollen. Selbst 14- bis 15-Jährige sind dabei. Das schlechte Abschneiden der SPD bedauerte Pflügl. Auf kommunaler Ebene gebe es ein gutes Miteinander. Und auch die Themen der SPD seien nicht unwichtig. Dass zehn Prozent AfD gewählt haben, will Pflügl mit vermehrten Dialog angehen. „Es ist wichtig, dass wir uns nicht auf die Städte zurückziehen“, sagte der Kreisvorsitzende. In Markt Wald hatten die Grünen bereits einen Versuch unternommen, mit den Menschen ins Gespräch zukommen.

AfD

Oberrieden: 20,6 %

Tussenhausen: 14,2 %

Apfeltrach: 14,2 %

Freie Wähler

Markt Wald: 12,4 %

Oberrieden: 11,1 %

Breitenbrunn: 10,9 %

Der Kreisvorsitzende Stefan Drexel sagte, der Schwerpunkt des Vereins Freie Wähler liege klar auf kommunaler Ebene. Das Bekenntnis zu Europa, die hohe Wahlbeteiligung und das Einbremsen der Rechtspopulisten „haben mich sehr gefreut“.

FDP

Kammlach: 3,9 %

Babenhausen: 3,8 %

Amberg: 3,8 %

Türkheim: 3,8 %

ÖDP:

Stetten: 7,4 %

Mindelheim: 6,6 %

Apfeltrach: 6,2 %

Themen Folgen