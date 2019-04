vor 37 Min.

Die Einheit Kammlachs lag ihm am Herzen

Trauer um Altbürgermeister und Ehrenbürger Erhard Bogner. Der Kammlacher Kommunalpolitiker starb kurz nach seinem 83. Geburtstag.

Von Sandra Baumberger

Die Gemeinde Kammlach trauert um ihren Altbürgermeister und Ehrenbürger Erhard Bogner. Der langjährige und vielfältig engagierte Kommunalpolitiker starb nach langer Krankheit kurz nach seinem 83. Geburtstag.

Bogner, der 1936 in Sternberg im Sudetenland geboren wurde, hat Kammlach entscheidend geprägt. Nach zwölf Jahren als Gemeinderat, sechs davon als Zweiter Bürgermeister, wurde er 1984 zum Bürgermeister gewählt und stand der Gemeinde 24 Jahre lang voran. Zu seinen größten Erfolgen gehörte der Neubau der Kammlacher Grundschule, die zwei Jahre nach ihrer Einweihung selbstständig wurde. Ein weiteres großes Anliegen war Bogner das Zusammenwachsen der beiden Ortsteile Unter- und Oberkammlach. Für sein langjähriges lokalpolitisches Engagement wurde er 2002 mit dem Ehrenschild des Landkreises und der Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung ausgezeichnet.

Daneben war der Verstorbene Gründungsmitglied des TSV und des Tennisclubs Kammlach und in zahlreichen weiteren Vereinen aktiv. Er hinterlässt seine Frau Franziska, seine beiden Kinder und vier Enkelsöhne.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 5. April, um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Oberkammlach statt.

