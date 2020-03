20:26 Uhr

Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Markt Wald: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Markt Wald gibt es am Sonntag, 15. März. Wie fallen die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl aus?

Die Kommunalwahl 2020 findet am 15. März auch in der Marktgemeinde Markt Wald statt. Dann wird über Bürgermeister und Gemeinderat entschieden. Amtsinhaber Peter Wachler hofft auf eine weitere Amtszeit, er hat aber einen Konkurrenten. Die Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Markt Wald: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Zwischen 8 und 18 Uhr haben Stimmberechtigte in Markt Wald am 15. März 2020 die Gelegenheit, bei der Kommunalwahl ihren Stimmzettel in den Wahllokalen einzuwerfen. Sobald die Auszählungen abgeschlossen sind, informieren wir Sie hier über die Ergebnisse.

Der amtierende Bürgermeister Peter Wachler ( CSU) lässt sich zur Bürgermeisterwahl 2020 als Kandidat aufstellen. Auch Ralf Wohlfahrt tritt an. Er geht für die Freien Wähler ins Rennen. Im Gemeinderat von Markt Wald stehen mit etwas weniger als 2200 Einwohnern 14 Sitze zur Verfügung, die am 15. März neu gewählt werden können.

Ergebnis der Kommunalwahl: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in Markt Wald

71 Prozent der Stimmberechtigten nahmen bei der Kommunalwahl 2014 in Markt Wald teil. Die Freien Wähler hatten sechs Jahre lang die meisten Sitze. Lesen Sie hier die Ergebnisse der vergangenen Gemeinderatwahl im Überblick:

CSU/Parteilose Bürger: 5 Sitze

Freie Wähler e.V.: 7 Sitze

Junge Wähler Union: 2 Sitze

