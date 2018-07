00:43 Uhr

Die Essenz ihres Schaffens

Die Jubilarin Lisa Beck aus Augsburg vor einigen ihrer Werke aus der letzten Zeit, ausgestellt in der Galerie Epple in Türkheim.

Kalligraphisches von Lisa Beck noch bis Ende Juli im Kleinen Schloss in Türkheim

Von Sabine Schaa-Schilbach

Die Galerie Epple –Türkheimer Kunstbegeisterte kennen den Ort. Verwunschen das alte ehemalige Bauernhaus, wie aus einer romantischen Dorfansicht des 19. Jahrhunderts. Hier lebte und arbeitete der Unterallgäuer Maler Otto Epple (1901 - 1993), und hier befinden sich die Ausstellungsräume. Ein unendlich weit erscheinender Garten hinter dem Haus, eine Streuobstwiese mit weichem Gras und alten Kulturobstbäumen, wie man so etwas heute nur noch selten findet. Anlass für die Ausstellung ist der 90. Geburtstag von Lisa Beck aus Augsburg.

Sie war von 1970 bis 1990 Professorin an der Fachhochschule Augsburg im Fachbereich Gestaltung, hat unzählige Studenten ausgebildet und ihnen das Rüstzeug zum Graphik-Designer mitgegeben. Auch Franz Epple, Eigentümer der Galerie, war einer ihrer Schüler. Diese „Ehemaligen“ machen einen Großteil der gut 60 Gäste aus und sind mit eigenen Arbeiten in der Ausstellung vertreten.

Von Lisa Beck werden einige Werke unter dem Titel „Kalligraphische Formen“ gezeigt. „Leicht und beschwingt, naturhaft in Form und Farbe, und trotzdem bescheiden“, wie es Franz Epple in seiner Laudatio ausdrückt. Lisa Beck gilt in Deutschland als die Fachfrau für die Kalligraphie, hat an Sachbüchern mitgearbeitet.

Sie sagt über ihre Lehrtätigkeit: „Ich habe es gern gemacht. Ich habe gezeigt, wie es geht, man muss es einfach tun. Der Computer heutzutage nimmt uns leider vieles weg.“ Sie bedankt sich mit einer kurzen Ansprache und genießt vor allem das Wiedersehen mit ihren ehemaligen Studenten.

Einen weiteren Teil dieser Ausstellung nimmt die Keramik ein, die Künstler kommen „aus dem Norden“, aus Schleswig-Holstein, Bremen, Holland. Zusammengestellt von Gundula Sommerer, verbinden sich in den Objekten, nach eigener Aussage, „Süden und Norden, Keramik, Graphik und Photographie“ zu einem harmonischen Ganzen. Wunderschön Kunstvolles ist ausgestellt, große dekorative Stücke, die einzeln aufgestellt sein wollen, aber auch weiß lasierte Tässchen und Kannen für den Alltag. Die man aber lieber in die Vitrine stellt als auf den Frühstückstisch, so zierlich und aufwendig sind sie gearbeitet.

Die Ausstellung „Hommage an Lisa Beck“ und „Keramik aus dem Norden“ ist noch bis zum 29. Juli in der Galerie Epple in Türkheim zu sehen. Jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

