vor 17 Min.

Die FG Mindelau schwelgt in schönen Faschingserinnerungen

Das Unterallgäu gilt nicht umsonst als Faschingshochburg. So versucht die Faschingsgesellschaft Mindelau, trotz Corona Faschingsstimmung aufkommen zu lassen.

Von Sandra Baumberger

Die Faschingsgesellschaft Mindelau wirft auf ihrer Facebook-Seite mit einer Collage aus Bildern und Filmen einen Blick zurück auf die vergangene Saison. Dazu hat der Verein zum Faschingsbeginn am 11. November auf Facebook folgenden Text gepostet: „Liebe Faschingsfreunde, unser Faschingsherz blutet. Den Fasching 2021 zusammen mit euch zu feiern, war der größte und einzige Wunsch, den wir an das verrückte Jahr 2020 hatten. Leider geht dieser Wunsch aufgrund der aktuellen Situation nicht in Erfüllung. Trotzdem möchten wir heute in ein außergewöhnliches Faschingsjahr starten und blicken noch mal voller guter Erinnerungen an die vergangene Saison zurück.“

Weitere Aktionen sind laut Verena Fleschhut vom Vorstand nicht geplant. „Wir sind aber positiv gestimmt, dass es nächstes Jahr wieder einigermaßen normal ablaufen wird“, sagt sie.

Hier geht es zu der Übersicht der MZ-Serie "Fasching - jetzt erst recht!"

Hier geht es zum Faschingsspecial mit vielen Bildergalerien, Videos und Artikel aus vergangenen Jahren.

198 Bilder So bunt war der Krönungsball in Mindelau Bild: Maria Schmid

Die Faschingsgesellschaft Mindelau bezaubert





Themen folgen