Die Firma GH-Tec in Mindelheim ist gerettet

Plus Gute Nachricht für die Beschäftigten: Alle werden übernommen.

Von Johann Stoll

Die in finanzielle Schieflage geratene Mindelheimer Firma GH-Tec ist gerettet. Von März an übernimmt der neue Eigentümer die Mindelheimer Maschinenbaufirma, die im Dezember einen Insolvenzantrag am Amtsgericht in Memmingen gestellt hatte. Alle 18 Mitarbeiter werden übernommen, auch der bisherige Geschäftsführer. Das Unternehmen wird künftig den Namen Hapfo Maschinenbau GmbH tragen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Käufer von GH-Tec kommt ebenfalls aus Mindelheim Käufer ist die WMM AG von Tobias Waltl aus Mindelheim. „Wir haben uns ohnehin überlegt, einen eigenen Metallbaubetrieb aufzubauen“, sagte Waltl im exklusiven Gespräch mit der MZ. Als die Nachricht von der Schieflage von GH-Tec bekannt wurde, hat er sofort den Kontakt zum vorläufigen Insolvenzverwalter gesucht. Möbel Wagner hat sich vor drei Jahren ein neues Geschäftsfeld erarbeitet: Es ist ein neuartige Hotelkonzept, das von der WMM-Hotelbetriebs GmbH betrieben wird. Die Häuser entstehen an wichtigen Verkehrswegen, sind hochwertig ausgestattet, kommen aber – außer Reinigungsdiensten – ohne Personal aus. Gebucht werden kann nur übers Internet. Den Anfang machte das MN Hotel Mindelheim vor drei Jahren. Inzwischen gibt es bereits 13 solche Hotels. Sie liegen im ganzen Bundesgebiet, etwa in Leipzig oder Kaiserslautern. Drei weitere Häuser sind im Bau. Und es geht weiter: für 20 weitere solche Hotels hat sich die WMM AG bereits die Grundstücke gesichert. Eine Expansion ist auch für den österreichischen Markt in Vorbereitung. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Tobias Waltl hat Erfolg mit neuartigem Hotelkonzept Diese Hotels werden weitgehend vorgefertigt und dann vor Ort zusammengebaut. Dafür sind auch Metallstücke notwendig, etwa bei den Treppenanlagen. GH-Tec sei hier eine ideale Ergänzung. Diese Produktion findet seit vorigem Jahr in einem neuen Werk in Illertissen statt. GH-Tec hat zwei Unternehmensbereiche. Der Umsatz bei den Drechselmaschinen habe sich im vergangenen Jahr ordentlich entwickelt, sagte kürzlich der bisherige Geschäftsführer Bernhard Katzenschwanz. An dieser Sparte hat Möbel Wagner besonderes Interesse, weil auch im Möbelbau solche Maschinen eingesetzt werden. Der größere Anteil des Umsatzes bei GH-Tec fällt auf die Lohnfertigung. Mehrere Kunden waren im vergangenen Jahr dazu übergegangen, diese Arbeiten aus Kostengründen ins Ausland zu verlegen. Was wird aus dem bisherigen Geschäftsführer? Der bisherige Geschäftsführer Bernhard Katzenschwanz bleibt dem Unternehmen in etwas anderer Funktion erhalten. Er werde sich mehr um den Vertrieb kümmern, sagte Jürgen Hackl, der das Unternehmen künftig leiten wird. Hackl ist seit einem Jahr bei Möbel Wagner beschäftigt. Er hat große Erfahrungen im Maschinenbau und war zuvor 34 Jahre lang bei der Firma Otto Christ in Memmingen. Zur WMM AG gehören 14 Unternehmensbereiche, erläuterte Tobias Waltl. Das sind einzelne Abteilungen wie Schreinerei, Fensterbau, Modellbau, Photovoltaik oder Immobilien. Auch das Unternehmen Allgäu DSL, das Funklösungen anbietet, gehört dazu. Der neue Name Hapfo Maschinenbau GmbH geht übrigens auf den ursprünglichen Namen einer Drechselmaschine zurück. " Im Dezember 2019 musste GH-Tec Insolvenz anmelden: Mindelheimer Firma GH-Tec in Schieflage Mitte Januar 2020 keimte erstmals Hoffnung auf: Gibt es Hoffnung für die insolvente Firma GH-Tec? Mit dieser Hotel-Idee ist der Unternehmer Tobias Waltl erfolgreich: Mindelheim bekommt ein neues Hotel Die Möbel Wagner Manufaktur richtet auch Villen Prominenter weltweit ein: Edles aus Mindelheim für Avicii

