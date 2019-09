vor 29 Min.

Die Freiheit des Künstlers ist die Freiheit der Meinung

Mit der Jahresausstellung in den Kunstwerken wagt sich der Kunstverein Bad Wörishofen an ein hochaktuelles politisches Thema

Von Tina Schlegel

Was vermag Kunst heute auszurichten? Eine immer wieder gestellte und im Moment vielleicht besonders wichtige Frage an die Kunst und die Künstler in einer Zeit, die überquillt an Informationen, an Kunst, aber auch an Werken, die vorgeben Kunst zu sein.

Wie können Kunst und Künstler sich behaupten und wo liegen ihre Position und Aufgabe? Darf oder soll oder muss Kunst politisch und gesellschaftskritisch sein? Muss sie sich den großen Themen der Zeit stellen oder darf sie l’art pour l’art sein und einfach nur gefallen?

Ein Künstler tritt an die Öffentlichkeit, „er hat eine Bühne und muss diese verantwortungsvoll nützen“, meint Georg Martin Polk, einer der 65 Künstler des Kunstvereins Bad Wörishofen, die insgesamt 74 Kunstwerke präsentieren. Polk beschwört die Freiheit des Künstlers, die darin bestehe, sich auseinanderzusetzen – die Freiheit der Meinung.

Die ist nicht selbstverständlich. Künstler, die sich vom Zeitgeschehen bewusst zurückziehen, vergeben eine große Chance, meint Polk. Der Kunstverein Bad Wörishofen stellte seinen Mitgliedern zum Abschluss des Kunstjahres für die Jahresausstellung nicht explizit die Gretchenfrage „Wie haltet Ihr es mit der Politik?“, dennoch schwingt die Frage natürlich unweigerlich mit bei der Themastellung: „offen“ – Beziehungen - Veränderungen“, die so offen gar nicht ist, vielmehr eine sehr konkrete Innenschau provoziert, nämlich die Überlegung, was diese ständig verkündete „Offenheit“, die proklamierte „Flexibilität“ unserer Zeit, die doch eher eine Unsicherheit auf allen Ebenen bedeutet, mit den Menschen macht.

Ist diese Unsicherheit erst einmal durchschaut, bringt sie den Menschen doch ordentlich ins Grübeln und so verwundert es nicht, dass viele der Künstler sich gesellschaftskritisch und politisch mit diesem „offen“ auseinandersetzen etwa Isolde Egger mit „Europa, wohin reitest Du?“ oder die aus Augsburg stammende Eva Bley in ihrem Bild „Wohin sonst soll ich gehen“.

Eindrucksvoll auch „Der Zögernde“ von Petra Klos, ein Verharren in kräftigen Farben angesichts der explodierenden Zeit. Flüchtlings- und Wasserkrise finden ebenso Eingang wie die Thematik des Ausgeliefertseins, der Haltlosigkeit, eines symbolhaften Fallen aus dem Boot. Harald Bos, Vorsitzender des Kunstvereins, freut sich vor allem über die verschiedenen Herangehensweisen an das Thema, die im Betrachter im besten Fall weitere Verknüpfungen zum „offenen Ausgang“ wecken.

Zu sehen sind Bilder, Skulpturen und Installationen, die das umfangreiche Thema und die Gedankengänge der Künstler spiegeln – viel wichtiger aber ist, dass die Besucher beim Rundgang durch die Ausstellung ihre eigenen Überlegungen finden, erklärt Bos. Denn ganz gleich wie jeder die eingangs gestellte Frage für sich beantworten will, bei einem Punkt sind sich vielleicht doch alle einig: Ein Objekt wird dann zur Kunst, wenn es uns wenigstens für einen Moment festhält, in den Bann zieht ob seiner Fertigkeit, seiner Schönheit, der Nachdenklichkeit, die in ihm liegt oder eben durch Provokation. Der Kunstverein Bad Wörishofen hat sich eine überaus vielseitige Ausstellung gesichert und einen Beitrag zu dem vielleicht dringend notwendigen Diskurs über die Bedeutung und Aufgabe der Kunst in Zeiten der ständigen Möglichkeit medialer Präsenz geliefert.

Die Ausstellung kann vom 28. September bis zum 13. Oktober jeweils freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr in den Kunstwerken, Kemptener Str. 3, Bad Wörishofen besichtigt werden. Die Vernissage findet am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr statt.

