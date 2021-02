vor 3 Min.

Die Garde der Wertachfunken tanzt nur im Video

Plus Zwangspause bei den Aktiven: Wehmütige Erinnerungen und die Hoffnung, dass sie alle bald wieder tanzen dürfen. Ashley Kodytek schüttet ihr Herz aus

Von Sabine Schaa-Schilbach

Faschingsdienstag und in Türkheim würde der Fasching seinen Höhepunkt erreichen.

Wie es sich anfühlt, jetzt fast ein ganzes Jahr lang auf das verzichtet zu haben, was einem besonders am Herzen liegt, davon weiß Ashley Kodytek zu erzählen. Die 18-jährige aus Türkheim trainiert und tanzt bei den Wertachfunken. Anfangen damit hat sie im Vorschulalter in der Minigarde. Nach einer längeren Pause war sie seit 2017 wieder im Training und im Fasching 2018 dann bei den öffentlichen Auftritten der Wertachfunken mit dabei.

Seit einem Jahr müssen die Türkheimer Garde-Tänzerinnen die Füße stillhalten

Jetzt also seit bald einem Jahr verordneter Stillstand, wo ihr das Tanzen eine Herzensangelegenheit ist. Aber Ashley vermisst noch viel mehr. „Wenn man sich regelmäßig in der Woche zum Training trifft“, sagt sie, „ist das etwas anderes, als wenn man sich mal für ein Wochenende verabredet.“ Durch die Pausen leide natürlich auch die Kondition. War man früher beständig sportlich aktiv, mache man ohne Ziel einfach nicht mehr so viel.

Lesen Sie dazu auch: Wertachfunken tanzen in die Jubiläumssaison

„Ich tanze so gern“, sagt Ashley. Ein bisschen „familiäre Vorbelastung“ sei ja dabei. Sie lobt ihren Verein und die Übungsleiter. Weil sie selbst eine gute Struktur beim Üben sehr schätze, und dass es dabei ruhig streng zugehen sollte. Weil es vor allem darauf ankäme, synchron zu tanzen. Strenge gäbe ihr Sicherheit, und sie habe sich durch all die Jahre daran gewöhnt.

Während der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 im vergangenen Jahr hatte ihre Tanzgruppe im Training die eingeschränkten Möglichkeiten in der Sporthalle genutzt, und sich, solange das möglich war, auch im Freien zum Üben getroffen. Als feststand, dass der Fasching heuer ausfällt, gab es keine Motivation mehr. Es war Schluss mit dem Training.

„Ich schaue mir oft die alten Videos unserer Auftritte an“, sagt Ashley. Da sei sie dann ganz mittendrin dabei, so, als wäre das reell. „Das freut mich“, sagt sie, „aber es macht mich gleichzeitig traurig.“ Sie erzählt davon, wie die Gruppen die Musikstücke zusammen mit den Übungsleitern auswählen, wie im Showtanz moderne Geschichten erzählt werden, oft zu Liedern, die „tanzbar“ gemacht wurden. Dass es beim Showtanz ganz individuelle, unterschiedliche Kostüme gäbe. Wie sie für Hebefiguren oder den Spagat und andere Figuren im Gardemarsch alles an Energie und Power geben müssten.

Türkheimer Wertachfunken erinnern sich gerne

Was erhofft sie sich von der Zukunft? Ashley sagt, dass schon mal viel gewonnen wäre, wenn das Training im April/Mai in diesem Jahr wieder beginnen könne. Um ein neues Programm für die nächste Faschingssaison zu erarbeiten, wäre das notwendig. „Wir brauchen diese Zeit. Wir wollen perfekt sein“, sagt Ashley .

Sie zeigt in einem Video vom Krönungsball 2019 in Türkheim den Gardemarsch ihrer Juniorgarde: „Da bin ich richtig stolz drauf. “ Der Beifall gibt ihr Recht.

Fotos vom Krönungsball der Wertachfunken 2020:

97 Bilder Das war beim Krönungsball der Wertachfunken geboten Bild: Franz Issing

Themen folgen