05.02.2020

Die Geltelonia reißt alle von den Sitzen

Beim Hofball steht die gute Laune im Mittelpunkt. Und es wird getanzt, was das Zeug hält

Von Klaus Dieter Treude

Ausgelassene Stimmung herrschte am Samstagabend beim Hofball der „Geltelonia“ in der Wiedergeltinger Mehrzweckhalle. Wesentlichen Anteil daran hatten die „Radlerband“ und die Prinzengarden, närrischen Hoheiten und Elferräte der gastgebenden „Geltelonia“ und ihrer Freunde von der Mindelheimer „Mindelonia“ und der Ramminger „Ramminarria“. Nicht zuletzt war das Publikum in der brechend vollen Halle einfach gut drauf.

Wenn auch – zumindest anfangs – bei den Songs der „Radlerband“ etwas applausfaul, dafür aber ausgesprochen tanzwütig. Von Set zu Set strömten mehr Tänzerinnen und Tänzer – zumeist fantasievoll kostümiert – auf die Tanzfläche und hatten, angeheizt von der perfekten Performance der zehnköpfigen Band, ihren Spaß.

Mit jedem Set wandelten sich die Musikstücke ein wenig von anfangs Unterhaltungsmusik und unverwüstlichen Schlagern aus den vergangenen Jahrzehnten über die neue deutsche Welle, Rock-Klassiker und Punknummern hin zur Partymucke unserer Zeit. Alles trug zur guten Stimmung bei – für jeden Geschmack war etwas dabei. Immer mehr drehte die Band an der Partyschraube und am Ende ging voll der Punk ab. Eine Wahnsinnsstimmung! Wie geschaffen, das ekelhafte, nasskalte Wetter zu vergessen, das vor der Halle wartete.

Es sei der erste Hofball in Wiedergeltingen, erläuterte Christian Baum, Präsident der „Gelteonia“, der auch diesmal wieder souverän und entspannt durchs Programm führte. Er bereite sich nicht großartig auf seine Moderation vor, sondern sage das, was ihm gerade einfalle. Passt!

Thema „närrischer Nachwuchs“: Die Garden hätten im Prinzip keine Nachwuchsprobleme, meinte er. Es gäbe genügend Begeisterte für die Minigarde und daraus rekrutierten sich später die Tänzerinnen der „großen“ Garden. Auch für den Elferrat gäbe es genügend Aspiranten. Jedoch, einen Faschingsprinzen zu finden, sei schon schwieriger. In diesem Jahr regieren Prinz Stefan I. und Prinzessin Lisa I.

Mit welcher Begeisterung, aber auch mit welcher Klasse alle Mitwirkenden dabei sind, zeigte sich bei den Garde- und Showtänzen der mitmachenden Vereine. Traditionell machten Gardemädels, Elferrat, Majore und natürlich das Prinzenpaar der „Geltelonia“ in ihren herrlichen weinroten, schwarz und silber verzierten Kostümen den Anfang mit ihrem Gardemarsch.

Dann hatten die anwesenden Prinzenpaare ihren großen Auftritt beim Prinzenwalzer. Große Klasse zeigte die Geltelonia-Garde später noch einmal bei ihrem Showtanz mit Motiven aus dem „Wilden Westen“. Auch die in blau-gold gekleidete Garde der „Ramminarria“ mit ihrem Prinzenpaar legte sowohl beim Gardemarsch als auch beim Showtanz („Bucket List“) eine großartige tänzerische Leistung aufs Parkett. Nachdem die in prächtige blaue, goldbestickte Roben gewandete „Mindelonia“-Garde ihren Gardemarsch gezeigt hatte, schoss der Mindelonia-Elferrat den närrischen Vogel mit seiner ganz besonderen Darstellung von Grimms „Hänsel und Gretel“ ab.

Am Ende einer furiosen Show mutierte die Hexe zu Wolle Petry: Hölle, Hölle, Hölle! Gut ausgedacht, perfekt umgesetzt.

Die Einlage war fast nicht mehr zu toppen, aber der Wiedergeltinger Elferrat gab am Ende alles und begeisterte das Publikum mit tänzerisch-akrobatischen Impressionen von Liebe, Heirat und Junggesellenabschied. Ein fantastischer Ausklang eines Programms nach dem Motto „Schlag auf Schlag“! Danach war Party nonstop angesagt.

Bereits am Freitagabend fand – ebenfalls in der Mehrzweckhalle – der Jugendball der „Geltelonia“ statt. Neben den Auftritten von elf Garden heizte DJ Balu den zahlreichen Besuchern ordentlich ein. Die Tanzfläche war permanent besetzt und die jungen Leute feierten ausgelassen und genossen den stimmungsvollen Abend.

Viele Fotos vom Hofball der Gelttelonia finden Sie unter mindelheimer-zeitung.de

