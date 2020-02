vor 26 Min.

Die Gemeindekasse und der Klimaschutz

In der Frage, welche Heizung in den beiden neuen Kindergärten eingebaut werden soll, ist sich die Ratsmehrheit zwar einig. Nur bei den Kosten wird es dann kniffelig. Das gilt auch bei einem anderen Umweltprojekt

Von Alf Geiger

Das kennen wohl alle Häuslebauer: Klar, man will natürlich so modern und nachhaltig bauen, wie es nur geht, um so viel wie nur möglich für den Umwelt- und Klimaschutz beitragen zu können. Doch dann müssen viele auch schnell erkennen, dass zwischen Wunsch und Wirklichkeit eine – meist teure – Lücke klafft.

So ging es auch den Türkheimer Gemeinderäten in der Sitzung am Mittwoch, die extra wegen des Faschings um einen Tag vorverlegt worden war: Klar, die Gemeinderäte wollen beim Bau der neuen Kindergärten so modern und nachhaltig bauen, wie es nur geht – doch dann wurde eben auch schnell klar, dass der Umwelt- und Klimaschutz ganz schön ins Geld gehen kann.

Dabei ging es am Mittwochabend „nur“ um einige zehntausend Euro – was angesichts der gesamten Summe für die beiden großzügigen Erweiterungsbauten bei den Kindergärten St. Josef und St. Elisabeth ja durchaus überschaubar klingt: Die beiden Neubauten werden insgesamt rund 6,2 Millionen Euro kosten, auf 3,3 Millionen soll sich der staatliche Zuschuss insgesamt summieren, sodass am Ende rund 2,9 Millionen Euro Eigenanteil aus der Türkheimer Gemeindekasse gezahlt werden müssen.

Ursprünglich hätten beide Kindergärten mit einer Wärmepumpe beheizt werden sollen, die sich die Energie aus dem Grundwasser holen sollte. Doch bei Probebohrungen mussten die Planer überrascht feststellen, dass sie an dieser Stelle nicht wie erwartet auf Grundwasser stießen. Alternativ wurde also eine Luftwärmepumpe vorgeschlagen. Bis hierhin alles klar. Oder doch nicht?

Denn diese modernen und nachhaltigen Luftwärmepumpen haben einen Haken: Wenn es draußen ausnahmsweise mal klirrend kalt wird und die Temperaturen unter minus 15 Grad sinken, dann muss eine zusätzliche Heizmöglichkeit vorhanden sein, damit die Mädchen und Buben nicht im Kalten sitzen. Also schlugen die Planer vor, entweder in eine zusätzliche Gastherme zu investieren oder mit einer zusätzlichen Luftwärmepumpe dann solche Spitzenleistungen abfangen zu können.

Und da waren sie wieder, die Probleme mit dem Umwelt- und Klimaschutz, den sich die Gemeinderäte auf die Fahnen geschrieben haben und den sie auch bei der Ausweisung von Baugebieten gerne von den Bauherren einfordern: Gas und Strom sind nämlich nicht wirklich klimafreundlich.

Beim Kindergarten St. Josef hatte dann SPD-Rätin Agnes Sell die zündende Idee, doch die bestehende Heizung im „alten“ Kindergartengebäude im (seltenen) Bedarfsfall mit anzuzapfen. Das funktioniert und fand auch schnell die Zustimmung der Ratsmehrheit. Nur Jens Gaiser stimmte dagegen und verwies darauf, dass er dies aus dem selben Grund mache, wie er bei der Verabschiedung der Baurichtlinien gegen das „Zuckerl“ aus der Gemeindekasse für energiefreundliche Bauherren gestimmt hatte (MZ berichtete). Schließlich müsse die Gemeinde auch mit gutem Beispiel vorangehen und dann eben auch tiefer in die Tasche greifen für den Klimaschutz – ganz genau so, wie sie es von den privaten Häuslebauern auch erwartet, so Gaiser.

Anders ist die Situation beim Kindergarten St. Elisabeth, wo die Möglichkeit einer Anbindung an die bestehende Heizung schon durch die weite Entfernung zum bestehenden Gebäude ausgeschlossen ist. Hier muss eine Zusatzheizung her – und wenn die Gemeinde auf Gas und/oder Strom verzichten will, dann muss in eine zweite Luftwärmepumpe investiert werden. Rund 10.000 Euro mehr, statt der ursprünglichen rund 30.000 Euro dann eben gut 40.000 Euro, werde das dann unterm Strich kosten.

„Klimaschutz kostet eben ein bisserl mehr“, warb auch die Grünen-Fraktion für diese Lösung, was FW-Fraktionschef Otto Rinninger dann energisch auf den Plan rief: „Ein bisserl? Immerhin ein Drittel der ursprünglichen Summe mehr ...“ grummelte Rinninger.

Ach ja, und dann waren dann ja auch noch die Fotovoltaikanlagen, die der Gemeinderat gerne auf die Dächer der beiden Kindergärten bauen will. Rund 17.000 Euro werde das pro Projekt kosten, doch durch den eingespeisten Strom könnten sich die Investitionen dann aber in spätestens 15 (St. Elisabeth) und 18 (St. Josef) Jahren ja auch wieder amortisieren.

Wegen der Vorreiterrolle der Gemeinde – und auch, weil der Bau der ursprünglich geplanten Wärmepumpe mit Grundwasser auch nicht wesentlich billiger gekommen wäre – stimmte am Ende die Ratsmehrheit für den Einbau moderner Luftwärmepumpen, in St. Elisabeth mit zusätzlicher Gastherme.

Doch damit war es noch nicht vorbei mit dem Thema Umwelt- und Klimaschutz. Die Grünenfraktion hatte einen Antrag gestellt, schon in diesem Haushaltsjahr 10.000 Euro für Planungskosten für ein Konzept zur Gewässerentwicklung im Gemeindehaushalt einzuplanen. Spätestens in sieben Jahren ist so ein Konzept sowieso zwingend von der EU vorgeschrieben, doch Türkheim könne sich eben auch in diesem Fall als Vorreiter zeigen. Ziel ist dabei vor allem, den Langweidbach wieder lebendig zu machen, der heute meist durch Rohe unter der Erde fließen muss.

Doch auch hier werde es ja nicht bei den jetzt geforderten 10.000 Euro bleiben, am Ende werde dieses Konzept stolze 45.000 Euro kosten, rechnete Otto Rinninger vor.

Und dass die gesetzlichen Vorgaben ausgerechnet von der EU stammen, schmeckte Rinninger so gar nicht. „Mich schaudert’s“, sagte er mit Blick auf die Brüsseler Bürokratie und erinnerte daran, dass dieses Geld ja lediglich für die Planungen reichen werde: Eine wirkliche Bachsanierung und Renaturierung werde dann wohl noch erheblich teurer werden, ahnt Rinninger.

Letztlich war auch hier die Ratsmehrheit dafür, mit dem Gewässerentwicklungskonzept schon bald loszulegen. FW-Rat Josef Vogel stimmte zwar auch dafür, er ärgerte sich aber umso mehr, dass der quer durch Türkheim fließende Langweidbach vor gut 15 Jahren beim Umbau der Maximilian-Philipp-Straße zwar nach oben geholt wurde, aber dennoch „nur“ als Bachrinne zu sehen ist.

Themen folgen