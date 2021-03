vor 16 Min.

Die Genobanken in der Region kommen robust durch das erste Corona-Jahr

Plus Warum die Genossenschaftsbanken im Unterallgäu und Memmingen auf ein unerwartet gutes Jahr zurückblicken und was die Bankvorstände für das laufende Jahr erwarten.

Von Johann Stoll

Was hat dieses erste Corona-Jahr mit der Wirtschaft im Unterallgäu und der Stadt Memmingen gemacht? Offenbar reichlich wenig. Die Betriebe zeigten sich erstaunlich robust. Wegen Corona seien keine Firmen in Schieflage geraten, sagt Anton Jall, Vorsitzender des Genossenschaftsverbandes Unterallgäu auf der Jahrespressekonferenz der sechs Volksbanken und Raiffeisenbanken aus dem Unterallgäu. Wenn es zu Problemen kam, hätten diese schon vorher bestanden. Für eine Branche jedoch sieht er besondere Probleme.

Die Genobanken im Unterallgäu haben keine Problemkredite und keine größeren Risiken

Das bestätigt Walter Eberhard, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Pfaffenhausen. „Aktuell haben wir keine Problemkredite und stellen keine größeren Risiken fest.“ Die meisten inhabergeführten Firmen hätten eine gute Basis und seien in ihrer Substanz gesund. Das gelte für alle Branchen. Probleme gibt es laut Eberhard immer nur dann, wenn es an der Veränderungsbereitschaft fehlt, wenn die Nachfolge nicht gut geregelt ist oder wenn unternehmerische Fehler gemacht werden.

Corona hat sogar Gewinner hervorgebracht, etwa die Verpackungsindustrie. Auch die ist im Unterallgäu vertreten und sei sehr gut durch das Jahr 2020 gekommen. Das Unterallgäu mit seinem starken Mittelstand sei generell hervorragend aufgestellt, sagt Jall. Eine Branche nimmt er aber aus – die Gastronomie und Hotellerie. Sie ist durch die von der Politik angeordneten Einschränkungen sehr hart getroffen. „Hier sind die Reserven irgendwann aufgebraucht“, sagt der Vorsitzende. Sollte es zu einem dritten Lockdown kommen, fürchtet er, dass die eine oder andere Wirtschaft das nicht mehr überstehen werde.

Auch im Unterallgäu wurde im Bereich Wohnen mehr investiert

Die Privatkunden hätten ihr Geld mehr denn je zurückgehalten. Eine Ausnahme seien die Investitionen ins Wohnen gewesen. Wenn die Leute schon nicht verreisen konnten, dann wurde eben in den Garten oder in eine neue Küche investiert.

Insgesamt haben die Menschen aber eher gespart. Das spiegelt sich auch im Anlagevermögen, das die Menschen den Genossenschaftsbanken anvertraut haben. Die Depotwerte stiegen um gut sieben Prozent auf über 4,7 Milliarden Euro.

Hier hat Corona und in der Folge die immensen finanziellen Belastungen für die öffentliche Hand nach Ansicht von Eberhard allerdings eine Entwicklung verfestigt, mit der Sparer schon seit Jahren zu kämpfen haben. Es gibt praktisch keine Zinsen mehr. Wer also nicht eine Entwertung seines Vermögens erleben will, müsse umdenken. Jall nennt als Alternativen Aktien und Fonds.

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank macht den Bankvorständen Sorgen. Jall rechnet mit steigender Inflation. Das sei ein Weg für die Staaten, einen Teil ihrer immensen Schuldenlasten loszuwerden. Keine Alternative für Anleger sei die Internet-Währung Bitcoins. „Ich bin überzeugt, dass man damit nur Geld vernichtet“, sagt Eberhard (58). Das sei hochgradig spekulativ. „Wir stehen für konservative Bankgeschäfte, sodass am Ende dem Kunden etwas bleibt“, formuliert es der 63-jährige Anton Jall.

Unverändert gefragt sind Immobilien im Unterallgäu. Jall und Eberhard rechnen mit weiter steigenden Preisen. Der Druck aus den Ballungsräumen werde hoch bleiben und sich tendenziell sogar noch verstärken. Weil in der Corona-Pandemie viele Beschäftigte im Homeoffice gearbeitet haben und dies wohl so bleiben wird, könnte es für noch mehr Städter attraktiv werden, aufs Land zu ziehen und sich so weite Pendelstrecken zu ersparen.

Die sechs Genossenschaftsbanken hätten es zu Beginn der Corona-Krise nicht für möglich gehalten, dass das Jahr 2020 ein insgesamt gutes werden sollte. Die Zuwachsraten im Kreditgeschäft seien höher als in einem vergleichbaren Jahr ausgefallen.

Gute Konjunkturaussichten für das Unterallgäu

Die Konjunkturaussichten beurteilen die Bankvorstände für das Unterallgäu weiterhin als günstig. Im Landkreisranking der Fachzeitschrift Focus-Money belegt das Unterallgäu Rang fünf von 374 Landkreisen in Deutschland.

Die Digitalisierung gewinnt weiter an Bedeutung. Dennoch legen die Geschäftsleiter nach wie vor großen Wert auf die Präsenz in der Fläche. Die Zahl der Geschäftsstellen liegt bei 40. Die Raiffeisenbank Pfaffenhausen will ihre Geschäftsstelle in Loppenhausen aufgeben. Das Unternehmen hat dafür Breitenbrunn ausgebaut. Auch in Kammlach und in Pfaffenhausen wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert. „Das ist ein klares Bekenntnis zu unserer Region“, sagt Eberhard. Kein Kunde müsse mehr als fünf Minuten fahren, um eine Geschäftsstelle zu erreichen.

