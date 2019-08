30.08.2019

Die Gruftkapelle muss warten

Die Kirchenverwaltung Mindelheim hat viele historische Gebäude zu bewahren. Jetzt drückt vieles auf einmal

So schön wie auf den Hochglanzfotos der Stadt Mindelheim in der Broschüre über die historischen Schätze der Stadt präsentiert sich die Gruftkapelle schon seit rund zwei Jahren nicht mehr. Weil die Sorge groß war, ein Sturm könne eines nicht mehr fernen Tages den schiefen Turm der Kapelle neben der Stadtpfarrkirche zum Einsturz bringen, ließ die Kirchenverwaltung von St. Stephan den Turm vor rund zwei Jahren sichern. Seither steht an der Westseite der Kapelle ein Baugerüst.

Das wird sich wohl auch in absehbarer Zeit nicht ändern. Dekan Andreas Straub erklärte zwar, das derzeitige Gerüst sollte von Anfang an nur ein Provisorium sein. Aber manche Provisorien leben eben länger, so auch in diesem Fall. Das Stützgerüst hat der Statiker zur Sicherung für den Turm zur Auflage gemacht, teilte Dekan Straub auf Anfrage mit. Die Dachstuhl- und Turmsanierung ist auf rund 180.000 Euro veranschlagt. Angesichts der aktuellen Preissteigerungen auf dem Bau geht auch die Kirche von noch höheren Baukosten aus.

Die Finanzierung ist das große Problem. Rund 60 bis 70 Prozent will die Diözese Augsburg schultern. Den Rest muss die Kirchenverwaltung in Mindelheim zusammenkratzen. Die Sanierung der Gruftkapelle stellte sie erst einmal zurück. Mit der Sanierung des Mesnerhauses hat die Kirchengemeinde bereits ein Großprojekt am Laufen. Es wird auf rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt.

Hier hilft nicht nur die Bischöfliche Finanzkammer, hier hilft auch die Städtebauförderung mit. Als zweites Großprojekt hat die Kirchenverwaltung in Mindelheim den Neubau der Kindertagesstätte St. Stephan vor der Brust. Dieser soll auf der Lautenwirtswiese entstehen. Der alte Standort an der Bürgermeister-Betz-Straße wird aufgegeben. Renoviert werden soll auch die Sakristei der Jesuitenkirche.

„Derzeit haben wir Einiges in der Warteschleife, dazu gehört die Gruftkapelle, aber ebenso die Burgkapelle, die Friedhofskapelle und Kathrinenkapelle“, betont Straub. Auch das Pfarrheim braucht nach 20 Jahren Betrieb wieder eine Überholung. Der Dekan schätzt, dass die Gruftkapelle erst in rund ein bis zwei Jahren saniert werden kann. Jede Idee übrigens, wie die Vorhaben möglichst rasch finanziert werden können, ist herzlich willkommen. (jsto)

