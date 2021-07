Die Hälfte macht Urlaub zuhause

Abstimmung über Telefonzelle online

Der Sommer ist da – und auch die Schulsommerferien sind nicht mehr weit. Für viele stellt sich nun die Frage, ob es dieses Jahr in den Urlaub gehen soll oder nicht. „Wo verbringen Sie diesen Sommer?“, das wollten wir von unseren Lesern auf mindelheimer-zeitung.de/lokales wissen. 118 User haben sich an der Abstimmung beteiligt.

Das Ergebnis: Etwa die Hälfte, 49 Prozent, will nicht verreisen und sagt „zuhause ist es am schönsten“. 19 Prozent der Stimmen bekam die Antwort „Die Heimat entdecken: Wir machen Urlaub in Deutschland“. Rund 30 Prozent der Abstimmenden wollen ins Ausland reisen – bleiben aber in Europa. Und immerhin noch vier Prozent wollen „Weit weg – mich zieht es in die Ferne“. Das Ergebnis der Umfrage ist nicht repräsentativ. (dosc)

bei unserer neuen Online-Umfrage unter mindelheimer-zeitung.de/lokales und entscheiden Sie mit, was aus der roten Telefonzelle in Mindelheim werden soll. Das sind die drei Möglichkeiten: eine Büchertauschzelle, die kleinste Galerie der Region, eine Partnerstädte-Info-Box.