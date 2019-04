vor 59 Min.

Die Häuslebauer können es kaum erwarten

Junge Familien werden im neuen Baugebiet bevorzugt. Derzeit läuft der Straßenbau

Der Straßenbau im neuen Wohnbaugebiet „W12 - Hungerbach-Nord“ nimmt Formen an. Dank der guten Witterung konnten die Baumaßnahmen bereits früher beginnen als ursprünglich geplant. So wurde bereits die Wasserleitung komplett verlegt, was die Schieberkappen und Oberflurhydranten zeigen.

Mit der Errichtung dieser Oberflurhydranten kommt die Gemeinde einem Wunsch der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr nach, die eine Oberflurbauweise aus einsatztechnischen Gründen den Unterflurhydranten vorzieht, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Inzwischen ist die ausführende Baufirma Gabriel aus Buchloe bereits bei der Arbeit, die Vakuumentwässerung zu verlegen, und auch die Straßenentwässerung wird durch die bereits gelieferten Kanalrohre zeitnah avisiert.

Nicht nur Bürgermeister Norbert Führer freut sich über die baulichen Fortschritte, sondern auch die künftigen „Häuslebauer“ stehen schon in den Startlöchern, um endlich mit dem lang ersehnten Eigenheimbau anfangen zu können.

Derzeit wird auf die Umschreibungen der Eigentumsverhältnisse durch das Grundbuchamt beim Amtsgericht Memmingen gewartet, so Führer.

Erst wenn diese Umschreibung von den bisherigen Eigentümern auf die Gemeinde Wiedergeltingen vollzogen ist, können die notariellen Verträge mit den künftigen Bauwerbern geschlossen werden. „Ich hoffe, dass das noch im April klappt. Wenn der Straßenbau dann weiter so gut läuft wie bisher, könnten die ersten Häuser bereits zum Beginn des zweiten Halbjahres entstehen“, freut sich Führer.

Das Neubaugebiet sei ein „weiterer Meilenstein“ der familienfreundlichen Politik der Gemeinde Wiedergeltingen: „Der Gemeinderat hat sich intensive Gedanken zu den möglichen Vergabemodellen gemacht, mit denen man einerseits natürlich ortsansässigen jungen Leuten und Familien die Möglichkeit bieten möchte, in der Gemeinde zu bleiben. Anderseits wollen wir aber auch einen Zuzug junger Familien von außen her ermöglichen“, so Führer. (mz)

