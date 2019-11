21.11.2019

Die Helfer lassen sich nicht unterkriegen

Die Kameraden rückten zu fast 900 Einsätzen aus und bilden sich stetig fort

Von Sabine Schaa-Schilbach

Auf ein ereignisreiches Jahr konnte Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel bei der Herbstdienstversammlung der Kommandanten des Landkreises Unterallgäu im Inspektionsbereich Ost zurückblicken. Heimpel berichtete von insgesamt 885 Einsätzen, das waren 71 mehr als im Jahr zuvor. Der Großteil davon waren technische Hilfeleistungen mit knapp 60 Prozent aller Einsätze.

Bei den Einsätzen handelte es sich um das gesamte Spektrum von „der Katze auf dem Baum“ bis hin zum Großbrand der Firma Weikmann in Mindelheim. Für die Einsätze standen insgesamt 1694 Feuerwehrdienstleistende zur Verfügung, davon 102 Frauen.

Zahlenmäßig kommen für den Bereich Ost noch die Jugendfeuerwehren mit 175 Jugendlichen, davon 45 Mädchen, hinzu.

Diese wichtige Nachwuchsarbeit wurde in einem eigenen Jahresbericht für die drei Bereiche Ost, Nord und West durch den stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart Tobias Reiber gewürdigt. Neben verschiedenen Aktivitäten wurde auch der Jugendwart-Ausflug hervorgehoben, eine dreitägige Bildungsreise nach Berlin. Der Einzug der 14-köpfigen Unterallgäuer Gruppe in den Plenarsaal des Deutschen Bundestags wurde sogar live im Fernsehen übertragen.

Kreisbrandmeister Michael Steinle hielt einen Vortrag über Trinkwasserschutz. Gewürdigt wurde im Bericht des Kreisbrandinspektors auch die Arbeit der Kreisausbilder und der Schiedsrichter für die Leistungsabzeichen.

Fachbereichsleiter Hermann Hesse erläuterte in einem Referat die Struktur und Bedeutung der „Psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte“ (PSNV-E), einem 2018 neu eingeführten Fachbereich. Dessen Funktion besteht in der Ausbildung, der Fortbildung, der Einsatzbegleitung und in Nachsorgemaßnahmen. Auch kleinere Wehren kämen schnell in Kontakt mit schrecklichen Situationen. Es sei wichtig, da dann „sofort Normalität einkehren zu lassen“. Auch die Erstversorgung von unverletzten Betroffenen müsste geleistet werden, bis Unterstützung durch die Notfallseelsorge am Unfallort einträfe.

Erst kurz zuvor musste in Oberkammlach ein Feuerwehr-Großeinsatz geleistet werden, als eine Werkshalle brannte. Sechs freiwillige Feuerwehren waren dort im Einsatz. Damit solche Einsätze qualifiziert anlaufen könnten, warb Wolfgang Heimpel für die dafür nötigen Gemeinschaftsübungen.

Dann folgte der Bericht über Leistungsprüfungen, wichtig auch gerade für die Jugend bis 18 als Startkapital für spätere ehrenamtliche Tätigkeit. Die 2019 erforderliche Update-Pflege bei rund 1300 Digitalfunkgeräten der Unterallgäuer Wehren sei problemlos verlaufen, während die Kreiseinsatzzentrale Unterallgäu in Mindelheim ihre Bewährungsprobe bei einer Katastrophenschutzübung noch vor sich hat. Bei den überregionalen Fortbildungslehrgängen gäbe es leider sehr viel mehr Bedarf als Möglichkeiten, diese dann auch zu besuchen. Für den Inspektionsbereich Ost wurden 2019 nur 56 Lehrgänge, das sind 40 Prozent der beantragten, auch zugeteilt. Besser sah es bei den Lehrgängen auf Landkreisebene aus. Da konnte mit 530 Teilnehmern der Bedarf abgedeckt werden.

Ein Thema, das derzeit viele bewegt, ist das der Angriffe auf Rettungskräfte. Kreisbrandrat Alexander Möbus stellte klar: „Wir leisten Sinnvolles für die Gesellschaft. Wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Er forderte seine Kommandanten auf: „Tut eure Arbeit mit Leidenschaft. Und wenn ihr den Erfolg seht, dann hat sich auch das Leiden gelohnt.“