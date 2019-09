vor 20 Min.

Die Hobby-Models von nebenan

Renate Weimann aus Bad Wörishofen und ihre Freundinnen gehen regelmäßig auf den Laufsteg und präsentieren Mode für jede Figur und jeden Geschmack – und für jedes Alter

Von Thessy Glonner

„Eine Frau bleibt eine Frau“ war der Titel von zehn Geschichten, die sich um die legendäre Schauspielerin Lilli Palmer rankten. Dabei präsentierte sie – damals schon im reifen Alter – zahlreiche Facetten ihrer hohen schauspielerischen Kunst, und auch ihr elegantes modisches Outfit blieb im Gedächtnis ihrer Anhänger.

Dass Frau – egal welchen Alters – immer Frau bleibt, und sich soweit möglich immer wieder gern mal ein neues Teil leistet, um ihre Persönlichkeit zu unterstreichen, ist auch dem Team vom Hotel Förch in der Kurstadt bekannt.

Deshalb veranstaltet Inhaber Christian Förch zur Freude der weiblichen Hausgäste und selbstverständlich auch für die anwesenden Herren einmal im Monat eine Modenschau zum jeweiligen Trend.

So wurden harmonisierend mit dem bereits eingezogenen Hauch von Herbst diesmal auch die ersten kuscheligen Winterteile gezeigt. Tragbare, kombinierbare Mode für jede Figur und jeden Geschmack.

Damit die potenzielle Käuferin sich ein realistisches Bild machen kann, wie die Kreationen eventuell an ihr selbst wirken, werden diese nicht von professionellen (und meist zaundürren) Models vorgeführt, sondern von Frauen, die aussehen wie die nette Nachbarin von nebenan.

Von einer wie beispielsweise Renate Weimann aus Bad Wörishofen. Nachdem sie 2015 mit ihrem Mann von München in die Kurstadt gezogen war, integrierte sie sich in ihrer neuen Heimat bald durch Migliedschaft im Stamm-Kneipp-Verein, in der „Historischen Gruppe“, beim „Verschönerungsverein“ und inzwischen auch beim Theaterverein Türkheim.

Als Mitwirkende im Kneipp-Musical von Sanni Risch zeigte sie einmal mehr ihre Vielseitigkeit, und so lag es nahe, dass der Aushang in einem Schaufenster „Model gesucht“, auf Renate Weimann zugeschnitten schien.

Inzwischen präsentiert sie gekonnt und gemeinsam mit einigen Kolleginnen die jeweilig neuen Fashion-Produkte.

Sie verrät, was sie beim Walk über den „roten Teppich“ während der Moderation von Theresa Müller empfindet: „Es freut mich einfach, dass ich offensichtlich dazu beitrage, den Menschen ein Stück Lebensfreude zu vermitteln.“ Längst sei doch klar, dass die Frau von heute lange „alterslos und nicht wie Oma“ daher käme.

Die Gäste bedankten sich für die gelungene Inspiration zum modischen Herbst und Winter mit reichlich Applaus. Sie erhielten Einblick in eine aktuelle Kollektion, die Jacken, Mäntel, Kleider, Hosen, Blusen, Strickwaren, Schuhe und Accessoires umfasst, wie sie in zahlreichen Läden von Bad Wörishofen angeboten werden.

Themen Folgen