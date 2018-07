vor 41 Min.

Die Internet-Stars und das „richtige Leben“

Beim XXL Tuberday im Skyline Park konnten Fans ihr Idole von YouTube und Instagram treffen und sich mit Selfies und Autogrammen eindecken. Aber es gab auch ein paar enttäuschte Gesichter

Von Daniela Polzer

Richtige Fans lassen sich von schlechtem Wetter auf keinen Fall aufhalten. Beim XXL Tuberday im Skyline Park hatten Besucher die Möglichkeit, bekannte Social Media Stars zu treffen. Neben YouTubern waren auch Influencer, die sich auf Instagram einen Namen gemacht haben, vor Ort. Zum ersten Mal wurde für dieses Event ein Standort in Bayern gewählt.

Mit dem „Blue-Carpet“ startet am Vormittag die Veranstaltung. Gleiches Prinzip wie beim bekannten roten Teppich: Die Künstler werden fotografiert, verteilen Autogramme und geben Interviews. Selbstverständlich für Personen die jeden Tag mit einer Kamera arbeiten, dass sie keine Scheu haben, zahlreiche Selfies zu machen. Jeder Fan bekommt sein Foto. Schließlich sind einige dafür sehr weit angereist. Manche sogar bis von Norddeutschland nach Bayern.

Ein Höhepunkt auf der Gästeliste war der YouTuber Jonas. Auf seinem Kanal unterhält er mit Comedy, Musikvideos und Kurzfilmen. Einige Besucher waren sogar nur wegen ihm auf dem Tuberday. Genauso wurde auch Aaron Troschke erwartet, der ebenfalls auf YouTube mit seinem Kanal „Hey Aaron“ bekannt ist. Allerdings musste er seine Fans enttäuschen und konnte krankheitsbedingt nicht an dem Treffen teilnehmen. Schade natürlich, wenn man sich extra dafür auf den Weg gemacht hat.

Im Anschluss an den „Blue-Carpert“ war auf der Bühne die Show „Tuber vs. Zuschauer“ zu sehen. Die Fans konnten hier in unterschiedlichen Spielen gegen ihre Idole antreten und Preise gewinnen. In der Kategorie „Sport und Wissen“ mussten beispielsweise erst zehn Liegestützen geschafft und dann eine Quizfrage beantwortet werden. Für die richtige Antwort gab es einen Punkt. Kim Kitsch und Ren Kühn moderierten den Wettbewerb. Da das Team der Tuber gewonnen hat, musste Kim stellvertretend für die Zuschauer die Strafe der „Schleimdusche“ übernehmen. Ihr Co-Moderator Ren überschüttete sie dabei mit einer klebrigen Masse aus Mehl, Wasser und blauer Lebensmittelfarbe.

Beim anschließenden Meet and Greet hatte jeder nochmal die Möglichkeit, sich mit Autogrammen und Fotos zu versorgen.

Selbstverständlich war auch Zeit für die ein oder andere Frage. Außerdem konnte man sich im Vorfeld durch den Kauf der entsprechenden Eintrittskarte Vorteile sichern. Mit dem Gold VIP Ticket beispielsweise durften die Gäste in den Backstagebereich und die Stars ganz persönlich treffen. Nur wenige Besucher haben sich dieses Ticket gekauft.

Jeder, der schon immer Fragen zum Dschungelcamp hatte, konnte sich Antworten vom Experten holen: Die diesjährige Gewinnerin der Show, Jenny Frankhauser, war ebenfalls im Skyline Park zu Gast. Natürlich kam die Frage auf, welche Aufgabe für sie am ekligsten war: „Eindeutig die Challenge, bei der man in eine Kiste fassen und erraten musste, welches Tier sich darin befindet. Das ist einfach komisch wenn man blind nach etwas greifen muss und so gar keine Ahnung hat, was das für ein Tier ist“, erzählt Jenny.

Viele der Besucher sind nach ihrer Runde durch den Meet and Greet Bereich mit Stapeln von Autogrammkarten ausgestattet.

Offensichtlich konnte jeder nicht nur seinem Idol eine Unterschrift entlocken. Allerdings sind nicht alle Gäste voll zufrieden. Ein Besucher hat die Eintrittskarte zum Geburtstag geschenkt bekommen und meinte, dass er sie sich selbst wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Eigentlich hatte er gehofft, auf Aaron Troschke zu treffen, der dann doch nicht anwesend war.

Zwei andere Jugendliche sind auf der anderen Seite voll begeistert. Gerade das Meet and Greet hat ihnen viel Spaß gemacht. „Die YouTuber sind im richtigen Leben genauso entspannt wie im Internet“, sagt einer der Gäste.

Letztendlich wurden im Vorfeld mehr Tickets verkauft als tatsächlich Besucher erschienen sind. Das hat man bei den Auftritten auf der Bühne deutlich gemerkt. Die Künstler sind teilweise vor sehr kleinem Publikum aufgetreten, haben sich aber wie die Besucher nicht von der ungünstigen Wetterlage abschrecken lassen.

