Die Kindergartengebühren steigen – und keiner meckert

Zwei neue Kindergärten baut der Markt Türkheim derzeit: Beim Kindergarten St. Josef und beim Kindergarten St. Elisabeth (Foto) werden rund 130 Kindergarten- und -hortplätze entstehen. Insgesamt sollen beide Neubau-Projekte 6,2 Millionen Euro kosten, auf 3,3 Millionen soll sich der staatliche Zuschuss inklusive Sonderförderung summieren, sodass am Ende rund 2,9 Millionen Euro Eigenanteil aus der Türkheimer Gemeindekasse gezahlt werden müssen.

Um die Gemeindekasse zu schonen, werden die Kindergartengebühren gleichmäßiger verteilt.

Von Alf Geiger

Für jedes Kind, das derzeit in einem der Türkheimer Kindergärten betreut wird, schießt die Marktgemeinde rund 4300 Euro zu, um die Kosten decken zu können. Im Jahr summiert sich das dann auf den stolzen Betrag von rund 1,3 Millionen, die aus der Gemeindekasse für die gut 300 jüngsten Türkheimer fließen.

Für die rund 300 Kinder greift Türkheim tief in die Gemeindekasse

Und weil sich die Gemeinde dies nicht länger leisten konnte und wollte, wurden Mitte 2018 die Kindergartengebühren erhöht, was damals unter den betroffenen Eltern einen Sturm der Entrüstung auslöste.

Gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren liefen Eltern Sturm:„Hat Türkheim kein Herz für Familien?“

Nun standen die Kindergartengebühren erneut auf dem Prüfstand – auch weil sich die Gemeinderäte damals – wohl auch unter dem Eindruck der Elternproteste – selbst eine jährliche Kontrolle der Kalkulation auferlegt hatten. Und tatsächlich hatte sich gezeigt, dass es in der damals beschlossenen Kalkulation einen „Sprung“ gab, der bei Buchungen vor allem in den Nachmittagsstunden für eine Ungleichbehandlung der Eltern gesorgt hatte, die ihre Kinder länger als sechs Stunden in einem der gemeindeeigenen Kindergärten betreuen lassen. Die SPD-Fraktion hatte damals auch deshalb gegen die Erhöhung der Kindergartengebühren gestimmt und sah sich jetzt bestätigt.

Die Türkheimer Rathausverwaltung hatte diesmal alle Betroffenen vorab ins Boot geholt

Christian Schöffel von der Kämmerei hatte sich daher offensichtlich sehr viel Zeit genommen, um dem Gemeinderat diesmal einen Vorschlag zur Neukalkulation der Gebühren präsentieren zu können, der zuvor mit den Elternbeiräten und den Kindergartenleitern bis ins Detail abgestimmt worden war. Ziel war es diesmal, alle Betroffenen so gerecht wie nur möglich zu behandeln und bloß keinen finanziell zu überfordern.

Dabei, so Schöffel, dürfe man dann aber nicht vergessen, dass es so ganz ohne Belastungen auch nicht abgehen könne – außer, die Gemeinde würde sich bereit erklären, die dadurch entstehenden Fehlbeträge von zusätzlichen rund 13.000 Euro pro Jahr zu übernehmen. Angesichts der bevorstehenden Mammut-Aufgaben der Marktgemeinde – und der daraus resultierenden finanziellen Mammut-Klimmzüge – könne er als Kämmerer von dieser Möglichkeit freilich nur dringend abraten, so Schöffel.

Gut, dass er daher einen Vorschlag ausgerechnet hatte, der offenbar alle zufriedenstellt: Um eine, je nach Dauer der Betreuung, möglichst gleichbleibend ansteigende und gerechte Gebührenkalkulation zu erreichen, solle der bisherige Gebührensprung auf alle Buchungszeiten umverteilt und dadurch ausgeglichen werden, wobei die Kosten für die Mindestbuchungszeit (vier Stunden) gleich bleiben. So werden die Beitragssprünge je nach Buchungsoption im Kindergarten ab September 2020 bei zwölf Euro liegen, in der Kinderkrippe dann bei 18 Euro. Da stimmten dann alle Gemeinderäte gerne zu.

