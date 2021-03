14:59 Uhr

Die Kirchstraße in Immelstetten wird ausgebaut

Die Kirchstraße in Immelstetten soll in drei Bauabschnitten ausgebaut werden.

Plus Seit Jahrzehnten ist die Kirchstraße in Immelstetten nicht mehr als ein Feldweg. Das soll sich nun in drei Bauabschnitten ändern.

Von Sandra Baumberger

„Das muss jetzt endlich mal erledigt werden“, findet Bürgermeister Peter Wachler. Gemeint ist die Kirchstraße in Immelstetten, bei der es sich genau genommen seit Jahrzehnten eher um einen Feldweg als eine Straße handelt. Nun aber soll sie in drei Bauabschnitten ausgebaut werden.

Dass es dazu bislang nicht kam, könnte an der Straßenausbaubeitragssatzung liegen: Wäre die Straße asphaltiert worden, hätten sich auch die Bewohner der anliegenden Grundstücke an den Kosten beteiligen müssen. Diese können ihre Grundstücke aber problemlos über die asphaltierte Dorfstraße erreichen – und wollten deshalb nicht für den Ausbau der Kirchstraße mitzahlen. „Da hat sich keiner rangetraut. Deshalb sind wir seit fast 20 Jahren keinen Schritt vorangekommen“, so Wachler.

"Gas und Glas" ist der ideale Zeitpunkt, um die Kirchstraße in Immelstetten auszubauen

Nun aber werden im Zuge des Projekts „Gas und Glas“ die Gasleitungen und Leerrohre für die Glasfaserleitungen in Immelstetten verlegt. Für Wachler der ideale Zeitpunkt, um in diesem Zuge auch in der Kirchstraße tätig zu werden. Um die nicht alle Kosten auf einmal stemmen zu müssen, wird der Ausbau auf drei Bauabschnitte aufgeteilt, der erste reicht von der Kirche bis zur Mitte der Kirchstraße und soll noch in diesem Jahr fertig werden – und zwar ohne dass die Anwohner zur Kasse gebeten werden. Möglich macht das ein Foto, das beweist, dass die Kirchstraße in diesem Bereich schon einmal asphaltiert war. Straßenausbaubeiträge dürfen aber nur erhoben werden, wenn es sich um eine erstmalige Erschließung handelt, so Wachler.

Für die Gemeinde bedeutet das zwar, dass sie selbst tiefer in die Tasche greifen muss. Möglicherweise erspart sie sich damit aber einen möglicherweise ebenfalls teuren Rechtsstreit mit Anwohnern und eine Menge Ärger.

Bürgermeister Peter Wachler betont, dass die komplette Kirchstraße ausgebaut werden soll. Aus Kostengründen – pro Abschnitt rechnet er mit Ausgaben von rund 100.000 Euro – sei es aber nötig, die Arbeiten in drei Bauschabschnitte zu unterteilen. Der Auftrag ist bereits vergeben. Nun hofft Wachler, dass der Terminplan des Bauunternehmens einen baldigen Baubeginn zulässt.

