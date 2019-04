16:54 Uhr

Die Kneippstadt begrüßt den Wonnemonat mit einem Blütenmeer

Mit Maibaumaufstellen und Tulpentag geht es am Samstag los. Am Mittwoch, 1. Mai, wird dann zünftig gefeiert. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Zum traditionellen Kneippstädter Maifest auf der Bachstraße beim Kunst- und Kulturhaus Zum Gugger laden Stadt, Kur- und Tourismusbetrieb und Trachtenverein Alpenblick am Mittwoch, 1. Mai, alle interessierten Bürger und Gäste ein.

Mit dem Maibaumaufstellen am Samstag, 27. April, beginnt die mehrtägige Begrüßung des Wonnemonats. Um etwa 9.30 Uhr kommt der Maibaum am Haus „Zum Gugger“ an. Ab 14 Uhr wird er dann aufgestellt. Alle Interessierten sind eingeladen, das Spektakel vor dem Guggerhaus zu verfolgen.

Am Samstag ist in Bad Wörishofen rund um das Guggerhaus mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen

Wegen des Maibaumtransportes ist der Festplatz am Haus zum Gugger am Samstag von 8 bis ca. 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Durchfahrt von der Oberen Mühlstraße und der Bachstraße ist nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert. Diese Sperrung gilt auch für das Maifest am Mittwoch, 1. Mai, von 7 Uhr bis etwa 19 Uhr.

Heute steht die Kneippstadt auch unter dem Motto „Blühendes Bad Wörishofen“. Auch beim diesjährigen Tulpentag ziehen sich die 40 Beete wie ein Blumenteppich durch die Innenstadt und bringen die Straßen zum Erblühen. Dafür wurden rund 100.000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Zum Tulpenpfad gibt es zwei kostenlose Führungen um 14.30 und um 16.30 Uhr mit Stadtgärtnermeister Andreas Honner. Zu den Tulpen-Konzerten lädt das Kurorchester „Musica Hungarica“ ins Kurtheater. Blühender Abschluss an diesem Tag ist der Tulpenball im Kursaal, bei dem das Tanzbein geschwungen werden darf.

Mit einigen Runden von „Pfarrer Kneipp“ alias Peter Pohl wird an diesem Wochenende die Freiluftsaison wieder eingeläutet. Doch angesichts der Wettervorhersage wird die Veranstaltung „Anwassern – mach mit!“ um 14 Uhr an der Kneippanlage der Kurhaus-Pergola und nicht, wie ursprünglich angekündigt, in der Kneippanlage an der Schöneschacher Straße stattfinden.

Unter dem Motto „‚Anwassern 2019 – Mach mit !‘ wollen wir unseren Pfarrer Kneipp und seine Heilmethoden feiern“, erklärt Stefan Welzel, der Vorsitzende des Stamm-Kneipp-Vereins, seine Idee. Kurdirektorin Petra Nocker freut sich auf diese neue Aktion: „Wir haben als Veranstaltungsort die Kneippanlage an der Schöneschacher Straße, ganz im Westen des Kurparks, ausgesucht. Denn wir wollen mit einer Drohne tolle Bilder aus der Luft machen.“

Am Sonntag steht das "Anwassern" an der Kurhaus-Pergola in Bad Wörishofen auf dem Programm

Pfarrer Kneipp alias Peter Pohl wird gemeinsam mit der Historischen Gruppe und allen Anwesenden das „Anwassern“ mit einigen Runden im Kneipptretbecken einläuten. Pfarrer Hartmann und Pfarrerin Ohr werden ihre Gedanken zur neuen Kneipp-Sommersaison kund tun. Der Stamm-Kneipp-Verein umrahmt die Mitmach-Aktion außerdem mit den Jazz-Tänzerinnen. Für besonderen Wohlklang sorgen die Kneippspatzen, die den Kneippianermarsch und „Wir sind alle Kneippianer“ singen werden.

„Die Planungen für 2021 zeigen, dass wir bei Einheimischen wie Gästen die Begeisterung für Kneipp wecken und verstärken müssen“, hat Stefan Welzel das Jubiläumsjahr im Blick. „Zu Kneipp gehört nicht nur Wissen, wie es geht, sondern es auch tun“, ergänzt Kurdirektorin Petra Nocker. „Wir wollen zeigen, wie viel Spaß Kneipp gerade auch gemeinsam machen.

Die Kneippstadt hat insgesamt 24 Kneippanlagen, die Gästen und Einheimischen zur Verfügung stehen. Davon sind drei Naturkneippanlagen in einem Bach. Sie werden werktäglich kontrolliert und je nach Bedarf bis zu dreimal pro Woche mit moderner Heißwasserdampfstrahltechnik umweltschonend gereinigt.

Der Maifeiertag steht in Bad Wörishofen ganz im Zeichen des Maifestes

Der Maifeiertag steht dann ganz im Zeichen des Maifestes. Der Gottesdienst zum 1. Mai (Tag der Arbeit) findet in diesem Jahr bei gutem Wetter im Musikpavillion statt, bei schlechter Witterung in der Evangelischen Erlöserkirche. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Das Festprogramm beginnt mit dem Umzug der Trachten um 14 Uhr vom Kurhaus zum Festplatz am Maibaum vor dem Guggerhaus. Gegen 14.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Paul Gruschka die Besucher. Bis ca. 16.15 Uhr dauert dann das Festprogramm des Trachtenvereins mit Bändeltänzen unter dem Maibaum und altschwäbischen Tänzen in historischen Trachten. Für die Musik während des Nachmittags sorgt die Stadtkapelle Bad Wörishofen.

Je nach Witterung dauert das Maifest bis ca. 18 Uhr. Die Metzgerei Schießl, die Stadtkapelle und der Trachtenverein sorgen gemeinsam für die Bewirtung der Besucher mit Bratwürsten, Kaffee und Kuchen sowie Bier und anderen Getränken. Der Eintritt zum Maifest ist frei.

Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

