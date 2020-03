21:26 Uhr

Die Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 für Apfeltrach: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wie fallen die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Apfeltrach aus? Hier finden Sie ab dem 15. März die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Am 15. März 2020 findet in Bayern die Kommunalwahl 2020 statt - auch in Apfeltrach im Landkreis Unterallgäu. Die Gemeinde gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang. Amtsinhaberin Karin Schmalholz wird in Apfeltrach für die Bürgermeisterwahl kandidieren. Bei der Gemeinderatwahl in Apfeltrach können 8 Sitze gewählt werden. Wahlergebnisse sollen noch am Sonntagabend veröffentlicht werden.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Apfeltrach

Alle Wahlberechtigten haben am Sonntag, dem 15. März, von 8 bis 18 Uhr Zeit, ihre Stimmzettel abzugeben. Wenn die Wahlergebnisse nach den Auszählungen feststehen, werden Sie hier informiert.

Die amtierende Bürgermeisterin Karin Schmalholz nimmt bei der Kommunalwahl 2020 als Kandidatin teil. Mit etwas weniger als 1000 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2018) können insgesamt acht Sitze in den Gemeinderat von Apfeltrach gewählt werden.

Ergebnis der Kommunalwahl in Apfeltrach, Kreis Unterallgäu: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Bei der Kommunalwahl in Bayern im Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung in Apfeltrach bei 66 Prozent. Sehen Sie hier die Ergebnisse der Gemeinderatwahl im Überblick:

Dorfgemeinschaft: 5 Sitze

Bürgerblock Köngetried: 2 Sitze

Wählergemeinschaft Saulengrain: 1 Sitz

