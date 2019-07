vor 45 Min.

Die Kurzarbeit steht vor der Rückkehr

Immer mehr Gewerbebetriebe im Unterallgäu bereiten sich auf härtere Zeiten vor

Von Johann Stoll

Die Anzeichen mehren sich, dass sich vor allem die Gewerbebetriebe im Unterallgäu auf schwierigere Zeiten einstellen. In den vergangenen Wochen hat es auffallend viele Anfragen bei der Arbeitsagentur in Kempten gegeben. Alle wollten wissen, wie das Kurzarbeiterverfahren läuft.

Der Sprecher der Arbeitsagentur Reinhold Huber sagte, die Firmen wollten sich rechtzeitig informieren für den Fall, dass sie Kurzarbeit beantragen. Wie viele Unternehmer im Unterallgäu das Instrument derzeit nutzen, kann Huber nicht sagen. Die Arbeitsagentur hinkt mit ihrer Statistik ein halbes Jahr hinterher. Im Dezember 2018 hatte vier Betriebe Kurzarbeit beantragt. 32 Mitarbeiter waren betroffen. Das sind die aktuellsten Zahlen.

Die Industrie- und Handelskammer Schwaben mit Sitz in Augsburg hat aktuellere Zahlen. Im Juni gab es 22 Unternehmen im ganzen Allgäu, die Kurzarbeit beantragt hatten. 213 Beschäftigte waren betroffen. Für das Unterallgäu liegen der IHK nur für den Januar 2019 aktuelle Zahlen vor. Damals waren es sieben Unternehmen mit 41 Kurzarbeitern.

In den vergangenen Wochen hat die Nachfrage laut Reinhold Huber aber deutlich angezogen. Vor allem das produzierende Gewerbe stellt sich auf rückläufige Geschäfte ein. Ein Unternehmen muss ein solches Vorhaben bei der Arbeitsagentur anzeigen, dass man diesen Weg gehen will. Und es muss dafür Gründe angeben, so Huber. Diese Anzeige wird dann in der Regel bewilligt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wird der Antrag dann bei der Agentur eingereicht.

Dabei gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Von einer Stunde Kurzarbeit bis hin zu Vollzeit reiche die Bandbreite. Bei Kurzarbeit wird bei Beschäftigten mit Kindern 67 Prozent des Netto-Gehalts bezahlt. Alleinlebende erhalten 60 Prozent. Viele Firmen in der Region haben Kurzarbeit vor neun, zehn Jahren genutzt, um die Beschäftigten in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit behalten zu können. Heute treibt Unternehmer auch die Sorge um, gut ausgebildete Fachkräfte zu verlieren. Ein Unternehmer, der noch nicht zum Instrument der Kurzarbeit greift, sprach gegenüber der MZ von einer sehr angespannten Situation. Derzeit würden alle Varianten ausgelotet, wie dem Abschwung zu begegnen sei. Die Unsicherheit weltweit hat zu genommen – von den USA, über China, England odler den Nahen Osten. Landrat Hans-Joachim Weirather (Freie Wähler) schätzt die wirtschaftliche Lage derzeit volatil ein. Man solle sich aber nicht verrückt machen lassen. „Wir kommen aus einer Phase der Hochkonjunktur“, sagte Weirather. Da sei irgendwann mit einem Abschwung zu rechnen gewesen. Zwar seien die Firmen, die mit der Automobilindustrie verbunden sind, „etwas beunruhigt“. Er könne aber nur raten, die Ruhe zu bewahren. „Wir haben so viel know how, dass wir uns nicht allzu große Sorgen machen sollten“.

Die IHK verweist auf die amtliche Statistik der Arbeitslosenquote, die bei lediglich 1,7 Prozent für das Unterallgäu liegt. 1392 Arbeitslose stehen 1221 offene Stellen gegenüber, „was in Summe für einen ausgesprochen aufnahmefähigen und leistungsstarken Arbeitsmarkt spricht“, so Sprecher Thomas Schörg.

Diese Einschätzung werde auch durch die Ergebnisse der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage bestätigt. So gehen in der Region unverändert rund doppelt so viele Unternehmen (20 Prozent) von einer zunehmenden statt von einer abnehmenden Beschäftigtenzahl aus. Die Mehrheit (70 Prozent) erwartet keine Veränderungen.

