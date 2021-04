Kämmerer Hiemer hat gute Nachrichten

Gute Nachrichten sind rar geworden in Corona-Zeiten – umso mehr war Türkheims Kämmerer Claus-Dieter Hiemer selbst etwas überrascht, dass er dem Gemeinderat fast nur positive Nachrichten über die aktuelle Finanzlage des Marktes mitteilen konnte. Die Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen sei „sehr erfreulich“ und er erwarte auch in den nächsten Monaten „keine negativen Überraschungen“, so Hiemer. Im Gegenteil hätte ihn die sprudelnde Gewerbesteuer bislang positiv überrascht, auch wenn angesichts der Corona-Pandemie natürlich auch „viel Unsicherheit“ herrsche. Hiemer blickt daher optimistisch nach vorne: „Wenn’s so bleibt, dann können wir gut damit leben“.

Das gelte auch für die Einkommenssteuer, deren Anteil der Gemeinde im ersten Quartal bei rund 1,1 Millionen Euro gelandet sei, und damit nahezu den gleichen Wert erreicht habe wie im Vorjahr – und das, obwohl vor einem Jahr noch zehn von zwölf Wochen im ersten Quartal ohne Corona vonstatten gingen, erinnerte Hiemer.

So rechne er in diesem Jahr mit mehr als vier Millionen Euro Einkommenssteueranteil für die Gemeindekasse und damit sogar etwas mehr als im vergangenen Jahr: „Das Positive überwiegt“, freute sich Hiemer und mit Blick auf die ebenfalls gesicherte Liquidität der Gemeindekasse kam er zum Schluss: „Die Lage ist besser als die Stimmung“. (alf)