Die Liebe zum Sport hat sie jung gehalten

Auch mit 90 Jahren ist Ingeborg Simnacher noch fit und hat keine Zeit zum Ausruhen

Von Franz Issing

Wie man 90 Jahre alt wird und noch mitten im Leben steht, Ingeborg Simnacher hat dafür ein probates Rezept. „Alle Hürden des Lebens mit Humor überwinden und viel Sport treiben“, empfiehlt die Seniorin allen, die ihr nacheifern wollen. „Egal, was kommt, man muss halt durch“ , lautet das Credo der rüstigen Jubilarin.

Ingeborg Simnacher erblickte 1929 in ihrem Elternhaus in der Reißnerstraße 26 das Licht der Welt. Dort wuchs das jüngste Kind des Seifensieders Oswald Heyer mit drei Geschwistern auf. Nach ihrem Schulbesuch begann die junge Frau eine Lehre als zahnärztliche Fachangestellte in einer Mindelheimer Praxis und heiratete den Schreiner Fritz Simnacher. Aus der Ehe gingen drei Söhne und eine Tochter hervor.

Sport ist von Kindesbeinen an Ingeborg Simnachers große Leidenschaft. Diese Passion ließ sie ihr Leben lang nicht mehr los und hat sie jung erhalten. Seit Jahrzehnten ist die Jubilarin Mitglied im TSV Mindelheim und hat für den Verein 25 Jahre lang das Sportabzeichen abgenommen. Zudem engagierte sie sich im SV Unterrieden gründete in Hausen und Schlegelsberg Gymnastikabteilungen und verhalf von 1974 bis 1983 als nebenberufliche Sportlehrerin den Kindern der Verbandsschule Pfaffenhausen zu sinnvoller Bewegung. Auch das heute noch beliebte „Mutter-Kind-Turnen“ in Mindelheim geht auf ihre Initiative zurück.

Doch damit nicht genug. So fungierte Ingeborg Simnacher 20 Jahre als Kreisfrau und Referentin für Kinder und Sport im Bayerischen Landessportverband (BLSV) und organisierte als praktizierende Katholikin auch Wallfahrten für Sportler. Voller Stolz erwähnt die Jubilarin, dass sie 60 Jahre unfallfrei Auto gefahren ist, ihren Führerschein im Frühjahr zurückgegeben hat und auf den Drahtesel umgestiegen ist. „Ein Elektroroller ist nichts für mich“ scherzt sie und sagt im Brustton der Überzeugung: „Da tapp i schon lieber selber“.

Ingeborg Simnacher kennt in Mindelheim und Umgebung Hinz und Kunz. Das war schon so, als sie in den 50er Jahren mit ihrer Mutter einen Milchladen betrieb. Ihren Haushalt versorgt die Jubilarin noch allein. Ausruhen ist nicht ihr Ding. So verbringt sie viel Zeit mit der Pflege ihres Gartens und ihrer Rosenbeete. Ihren Ehrentag feiert die Jubilarin einmal im Kreise der Familie und bei einem Straßenfest mit Nachbarn und Freunden. „In der Reißnerstraße ist das bei runden Geburtstagen so üblich“, bemerkt sie.

Zahlreiche Gratulanten gaben sich am 90. Wiegenfest von Ingeborg Simnacher die Türe in die Hand. Auch ihr Telefon stand den ganzen Tag nicht still. Auch Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter, der gerade den Landrat vertritt, gratulierte mit Blumen und Geschenk.

