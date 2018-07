vor 37 Min.

„Die Liebe zum Tourismus ist manchmal irrational“

Petra Löwenthal aus Bad Wörishofen hat nicht nur den Allgäu Skyline Park geprägt, sondern eine ganze Branche. Die neue Trägerin des Bayerischen Verdienstordens hat aber noch ein paar wichtige Wünsche an die Politik

Sie haben den Bayerischen Verdienstorden für Ihr vielfältiges Engagement in Sachen Tourismus bekommen, wo Sie für eine ganze Branche viel erreicht haben. Haben Sie noch einen Wunsch an die Wirtschaftspolitik?

Ja – eigentlich drei. Zum einen sind da die Ferienwohnungen, die politisch schwach vertreten sind – mit Ausnahme des sehr gut organisierten „Urlaub auf dem Bauernhof“ – und etwa ein Drittel der Übernachtungen des Allgäus aufnehmen, aber zum Teil einen erheblichen Investitionsstau aufweisen. Zum andern wird Tourismus immer noch als Querschnittsbranche wahrgenommen, das heißt, dass unsere Belange in die Aufgabenbereiche vieler Ministerien fallen.

Was wäre die Lösung?

Wir bräuchten ein Tourismusministerium und wenn es nur ein Rumpfministerium ist, das für die Besonderheiten der Branchen Sorge trägt. Bayern ist meines Erachtens auf dem Weg dahin, denn hier gibt es bereits eine „supra-ministerielle“ Arbeitsgruppe, die einen regelmäßigen Runden Tisch bildet. Ein arbeitspolitischer Ausrutscher, der Wochenendarbeit und lange Nächte bei Familienfeiern erschwert, darf einfach nicht passieren! Und last but not least sollte man bei der touristischen Erfolgsmessung nicht auf Übernachtungen abstellen, sondern die Umsätze aller touristischen Betriebe erfassen, das heißt, auch der Ausflugsziele wie der Bergbahnen, der Schlösser und natürlich auch von Freizeitparks. Umsätze sind griffiger als Übernachtungen!

Sie sind vor knapp 20 Jahren aus dem Badischen nach Bad Wörishofen umgezogen und haben sich gleich ehrenamtlich in der Tourismusbranche eingebracht. Wie fühlte sich dieser Wechsel denn an?

Am Beginn stand ein Erlebnis, das sich heute als Anekdote zitieren lässt: Beim Bayerischen Tourismustag hielt der damalige Wirtschaftsminister Otto Wiesheu eine höchstens halb-stündige Ansprache und verschwand. Als ich später mit dem Vorsitzenden des Tourismusverbandes Alfons Zeller zusammenstand und der Staatssekretär Spitzner sich dazu gesellte, fragte ich ihn, ob er es in Ordnung fände, dass der Minister so schnell verschwindet, obwohl die Gäste aus 200 bis 300 km Entfernung angereist waren. Ihm blieb kurz die Spucke weg, dann nickte er zustimmend und ab da blieb der Minister während der Podiumsdiskussionen immer dabei und erwies sich stets als sehr sachkundig und exzellent informiert über alle Belange des Tourismus. Eine tolle Reaktion!

Wie stellte sich denn die Anfangssituation dar?

Deutschland versteht sich vorrangig als Land der Techniker und Tüftler, der Dichter und Denker. Das schlug sich auch in der Wirtschaftspolitik nieder. Auf die Tourismuswirtschaft als „weiße Industrie“ warf man kein Auge, obwohl wir Deutschen ja Reise-Weltmeister sind!

Haben Sie die Situation selbst so wahrgenommen?

Ja – im Allgäu war zu beobachten, dass renommierte Hotels schließen mussten, aber keine neuen eröffneten. Dies ist volkswirtschaftlich ein klares Indiz für einen sterbenden Markt. Aus Anlass einer Umfrage der EU-Kommission hatte ich diese Beobachtung in einem Brief zum Ausdruck gebracht. Das Schreiben landete mit einem Paukenschlag auf dem Schreibtisch der Staatsregierung in München!

Und was passierte in der Folge?

Zuerst stieg die Wahrnehmung der Marktlage und als Ursache für den Niedergang ließ sich schnell die Mehrwertsteuer-Differenz zu den touristischen Angeboten aus den Nachbarländern ausmachen: Verglich man ein 3-Sterne-Hotel in Deutschland mit einem in Österreich, der Schweiz oder Frankreich, so boten die Hoteliers bei gleichen Endpreisen und vergleichbaren Kosten dort Halbpension und viel Wellness an, während hier nur Frühstück inbegriffen sein konnte. Das konnte nicht lange gutgehen. Ich habe mich sehr hartnäckig für die „kleine“ Mehrwertsteuer engagiert. Inzwischen hat sich der Markt erholt und überall wurde und wird noch investiert und renoviert – toll!

Sie haben sich aber auch im Marketing eingebracht...

Ja, das war immer mein Hobby und das klassische Destinationsmarketing steckte damals in einer Sackgasse. Es musste einfach ein Umdenken stattfinden. Die Orte sollten nicht mehr alle ihre Besonderheiten in einem Imageprospekt präsentieren, sondern sich Menschen mit gleichen Interessen, Leidenschaften oder Vorlieben als Zielgruppe wählen und in den Mittelpunkt stellen. Es traf sich gut, dass in Bayern gerade die BayTM und im Allgäu die Allgäu Marketing GmbH im Gründungsprozess waren und ich zusammen mit einigen anderen dazu beitragen durfte, dass man einen so gravierenden Veränderungsprozess realisieren konnte. Im Allgäu stehen jetzt die Themen Wandern, Wellness und Radfahren an der Spitze der Marketingmaßnahmen und die Angebote aus allen Orten werden diesen Gruppen zugeordnet. Die Erfolgszahlen und vielen Auszeichnungen zeigen, dass diese Strategie funktioniert. Die Allgäu GmbH leistet herausragende Arbeit und feilt permanent an Verbesserungen.

Wie haben Sie das eigentlich alles mit Ihrer Arbeit im Allgäu Skyline Park unter einen Hut gebracht?

Manchmal war es schon heftig, sich neben dem laufenden eigenen Betrieb ehrenamtlich für Dinge zu engagieren, die einem keinen direkten Nutzen bringen. Wir haben im Skylinepark ja kein Hotel. Es hat mich niemand dazu gezwungen – ich habe das aus Leidenschaft gemacht. Die Liebe zum Tourismus ist eine Eigenschaft, vergleichbar vielleicht mit der Liebe zu Tieren –manchmal völlig irrational!

Interview: Isolde Egger

