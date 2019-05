vor 18 Min.

Die Maria-Ward-Schwestern verlassen Mindelheim

Bei einem musikalischen Festakt in der Maria-Ward-Schule wurden nach über 300 Jahren die Maria-Ward Schwestern aus Mindelheim verabschiedet.

Von Maria Schmid

„Eine Ära geht zu Ende“, sagte Schulleiterin Rosa Ritter in ihrem Grußwort zum Abschied der Schwestern der Congregatio Jesu, der Maria-Ward-Schwestern. Eine Ära, die am 11. Juni 1701 begann. Damals machten sich die ersten zwei Schwestern auf den Weg von Augsburg über Schwabmünchen und Türkheim nach Mindelheim. Fräulein Josepha von Lampfritzheim und Fräulein Eleonora von Wicka übernachteten in Türkheim. Herzogin Mauritia Febronia hatte sie eingeladen. Am 12. Juni kamen sie rechtzeitig zum Frühgottesdienst in Mindelheim an. Schon am 7. November 1701 wurde die Maria-Ward-Schule von fünf Englischen Fräulein gegründet und besteht bis heute.

Provinzialoberin Schwester Sabine Adam blickte auf diese 318 Jahre des Wirkens zurück und befand: „Mission erfüllt“. Es seien mehr als 300 Schwestern gewesen, die die Schule durch die Zeit getragen hätten. Schwere Zeiten seien es zum Teil gewesen. „Die Schwestern überstanden die Säkularisation und die Zeit des Nationalsozialismus. Sie haben sich den vielen Wechselfällen der Geschichte angepasst, doch immer behielten sie ihre Schule im Auge.“ Sie lehrten ganz im Sinne von Mary Ward: „Erzeige dich nicht unwissend um einem Gelehrten zu gefallen, weigere dich aber auch nicht, von jedermann zu lernen, denn Gott liebt die Einfalt, aber nicht die Unwissenheit.“ Heute könnten die Schwestern tatsächlich sagen: „Mission erfüllt“, weil die von ihnen gegründete Schule lebendig sei. Sie dankte auch dem katholischen Schulwerk der Diözese Augsburg, das vor 22 Jahren als Schulträger einsprang, als die Schwestern die Trägerschaft nicht mehr leisten konnten.

Die Schwestern haben in Mindelheim einen wichtigen Nährboden gelegt

Peter Kosak, Direktor des Schulwerks sagte: „Ein Abschied bedeutet nun mal, dass Menschen weggehen, dass etwas Lieb gewonnenes endet, dass es schmerzt.“ Das jetzt sei mehr als ein Abschied, das sei ein tiefer Einschnitt. Lebendig bliebe jedoch die Verwurzelung im Bildungsauftrag, wie ihn Mary Ward und ihre Ordensschwestern so menschlich und nachhaltig vermittelt hätten. Schulleiterin Rosa Ritter habe versichert, dass diese Wurzel der Nährboden für ihre Schule bleiben wird und dass die jahrhundertelange Saat der Anwesenheit von Maria-Ward-Schwestern in Mindelheim weiterhin gepflegt wird.

Landrat Hans-Joachim Weirather sagte zum Weggang der Schwestern: „Sie gehören einfach zum Bild der Stadt. Doch bei aller Demut, wir können es nicht ändern. Danke für Ihre vielen kleinen Dienste für die Menschlichkeit, für die Freundlichkeit, die Sie ausstrahlen. Sie waren eine feste Größe in der Stadt und im Landkreis.“ Das bestätigte auch Bürgermeister Stephan Winter und sagte Dank für die Pionierarbeit. Die Schwestern hätten erreicht, dass es möglich wurde, dass sie eine weibliche Führung in der Kirche durchgefochten hätten. Er betonte: „Sie hinterlassen eine Lücke!“

Georg Scheuermann, der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung übergab der Mindelheimer Oberin Schwester Esther Mayr ein Brot, verbunden mit dem „Danke für die Offenheit, Aufmerksamkeit und Herzlichkeit.“ Er zitierte aus dem Lied von Lothar Zenetti: „Das Weizenkorn…Wer dies Geheimnis feiert, soll selber sein wie Brot, so lässt er sich verzehren von aller Menschennot.“

Für die Mindelheimer Schüler waren die Maria-Ward-Schwestern der rote Faden

Um auf die lange Schultradition hinzuweisen, kamen Schülerinnen mit einem „roten Faden“, an dem viele gute Wünsche für die Schwestern befestigt waren.

Die zweite Konrektorin Sibylle Gerner sagte dazu: „Wir wollen uns nicht entmutigen lassen und stets nach vorne blicken.“

Es war ein würdiger, wehmutsvoller aber auch fröhlich gestalteter Abschied. Das zeigte sich vor allem bei den vielfältigen musikalischen Darbietungen der Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften. Es spielte die Big Band unter der Leitung von Konrektor Robert Böck, die Gitarrenklasse und das Gitarrenensemble mit Hildegard Kamper, das Streicherensemble unter dem Dirigat von Franziska Gielow mit Petra Hehr am Klavier, den Chorklassen unter der Leitung von Andrea Lux sowie den Bläserklassen 5 und 6 mit Robert Böck und Franziska Schweiger.

Überzeugend sangen alle Anwesenden gemeinsam das Lied „Mein Herz schlägt für dich, mein Gott“.

Themen Folgen